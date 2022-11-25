精准高效落实各项防控措施 一鼓作气早日打赢防控歼灭战

新华社重庆11月24日电 连日来，国务院副总理孙春兰带领工作组在重庆调研指导疫情防控工作，到疫情较重社区、方舱医院、隔离点、核酸检测点、高校和保通保畅单位，实地考察防控措施落实情况，多次到社区防控专班、核酸检测专班、转运专班了解进展情况，每晚召开工作组专题会研判疫情形势，连夜同重庆市交换意见，刻不容缓推动各项防控措施落实。孙春兰强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，始终坚持“三个坚定不移”，加强资源力量统筹，分类施策、集中攻坚，以转运为中心优化工作流程，推动“采、送、检、报、转、收”等环节衔接，协同高效加快“四早”、“四应四尽”、日清日结的任务落地见效，力争用最短时间控制住疫情，尽快恢复正常生产生活秩序。

中共中央政治局委员、重庆市委书记陈敏尔出席有关活动。

经过各方面共同努力，重庆疫情防控取得阶段性成效，防控工作效率不断提升，全市社会面新发感染者占比从63%下降至8%，城口、奉节、万盛等6个区县基本实现社会面清零。孙春兰指出，要根据检测结果完善核酸筛查方案，优化转运流程，精简不必要的环节，快检快报快转，科学分类收治阳性感染者，妥善组织“一老一小”的转运收治和隔离工作，精心做好照护救治和人文关怀。要加强现场流调，密接人员应判尽判，资源力量进一步向疫情较重地区倾斜，尽快拔点攻坚、扩大成效。要压实行业主管部门和单位的责任，加强养老院、高校、监所等重点场所和邮递、保供等流动人员的风险排查，及时堵住防控漏洞、避免漏管失控。要落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，做好群众的生活保障和就医服务，加强健康教育和传染病防治法宣传，推动无疫小区建设，群防群控打好这场疫情攻坚战。

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 03 版）