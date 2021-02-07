病毒溯源“拼图”一块都不能少

世界卫生组织专家5日表示，正密切关注有关新冠病毒来源的任何科研进展，不论相关研究论文是否已通过同行评议，该组织都与研究人员保持良好的协作关系。

在当天的例行记者会上，有媒体提问世卫组织是否考虑派遣专家组赴中国之外的其他国家开展新冠病毒溯源研究，因为研究表明多个国家在2019年12月之前留存的人体或环境样本中发现新冠病毒。

对此，世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗表示，世卫组织正在多方面展开病毒来源研究工作。在任何情况下，对于任何已经发表的研究，无论是有关在废水中发现新冠病毒样本的研究、血清学研究，还是2019年采集和测试的临床样本研究，世卫组织都在跟进。

她表示，世卫组织正通过其国际实验室网络以及区域办事处来开展这项工作，并与相关研究人员保持直接联系。尽管有些研究结果只是发表在预印本网站上，但世卫组织仍在跟进。

对于世卫组织是否考虑派遣专家组赴中国之外的其他国家开展新冠病毒溯源研究，世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安在1月11日的例行记者会上曾表示，国际专家组赴华考察的研究结果或将有助于形成科学假设，也可能导致还需要在其他国家开展进一步溯源研究。

历史经验告诉我们，很多疫情最初报告地并非起源地。例如，百年前造成全球大流行的那次流感尽管被称作“西班牙流感”，但后来一些溯源研究表明，那次大流行的首个感染者很可能不在西班牙，而是一名来自美国堪萨斯州军营的士兵。

流行病的一大特点，就是它不受国界限制，很难在第一时间确定起源。最科学的办法，就是尽可能找到与病毒起源有关的线索，扩大病毒追踪研究，以期获得确切信息。

病毒溯源是一个复杂的科学问题，涉及多国多地，应由全球科学家合作开展有关工作。据报道，意大利米兰国家癌症研究所的研究显示，新冠病毒自2019年9月起就在意大利传播；巴西、美国、法国等国研究机构发现，2019年下半年新冠病毒就可能在这些国家存在。

世卫组织曾表示，关于新冠病毒源头不应“先有结论，再找证据”。在病毒溯源方面正确的做法，是对所有证据和线索一视同仁，将有关病毒溯源的所有假设都摆在台面上认真研究，本着科学态度在尽可能多的国家和地区进行考察。

自新冠疫情发生以来，中国始终本着开放、透明的态度，同世卫组织就全球病毒溯源保持密切沟通合作，体现了高度的国际合作精神。面对依然肆虐的病毒以及尚未揭开面纱的病毒起源真相，世界各国应该携起手来，在溯源问题上采取积极、科学和合作的态度，为国际抗疫合作和构建人类卫生健康共同体承担应尽的责任和义务。 新华社