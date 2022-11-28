满足多样化养老保险需求的有力举措

随着国家相关部门最近密集出台有关个人养老金制度的相关配套措施，这项业界关注、群众期待的制度落地实施渐行渐近。个人养老金制度的建立与实施，是中国多层次养老金体系建设中具有里程碑意义的事件。在党的二十大开启建设社会主义现代化国家新征程的历史节点上，个人养老金制度的出台具有重要意义。

满足人们日益增长的美好生活需要的重要举措。进入新时代，中国社会主要矛盾发生了变化，具体到养老领域，就是要从满足老年人基本生活需要转变为满足老年人日益丰富的美好生活需要。需求的升级，要求制度供给予以回应。中国已经建成了全世界覆盖人口最多的基本养老保险制度，其制度定位是维持老年人基本生活水平，更高质量的生活需要通过补充养老保险制度予以满足。进入新世纪以来，中国先后建立了针对企业职工的企业年金制度和针对机关事业单位工作人员的职业年金制度，完成了以雇佣关系为基础的第二层次养老金制度建设。此次个人养老金制度的出台，有利于进一步深化供给侧结构性改革，满足群众多样化养老保险需求，为老年人提供新的收入来源，不断提高老年人生活质量。

规范养老财富积累的重要机制。党的二十大报告提出，规范财富积累机制。相比于公共养老金遵循代际互助的基本原则，个人养老金完全体现养老中的个人责任，因此必然采取基金积累制。在个人养老金制度出台之前，市场上存在养老理财产品、养老目标基金、商业养老保险等不同类型的养老金融产品，此次出台的个人养老金制度，并非是一种新型的养老金融产品，而是通过设立个人账户制来明确资金用途、通过税收优惠来体现政府支持，规范养老财富积累的重要机制。

中国多层次养老金体系建设的关键步骤。面对人口老龄化的趋势，国际组织和发达国家提出建立多层次的养老金体系，维持老年人总体养老金水平和生活质量。这是全球应对人口老龄化的基本共识，也是中国在21世纪初就确定的既定目标。20多年来，中国结合自身国情，在不断完善基本养老保险制度，着力提高制度公平性和可持续性的同时，探索建立符合中国国情的补充养老金制度，此次个人养老金制度的建立，标志着中国多层次养老金制度体系框架已经初步建成。

公众对个人养老金制度需要有准确理解和预期。个人养老金制度的本质是政府支持、市场化运营、个人缴费并承担风险的养老金产品。个人养老金的收益率最终取决于金融市场的总体情况，在全球金融市场不确定性增强的背景下，公众对中国个人养老金的市场规模需要有清晰认识。

在以共同富裕为目标的新时代，当前的个人养老金制度处在不断完善之中。通过制度创新，未来将有更多人群被纳入多层次养老金体系中，享有更丰厚的老年收入，过上更有质量的老年生活。

（作者为中国人民大学教授、中国社会保障学会秘书长）