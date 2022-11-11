个人养老金理财行业平台完成技术上线

新华社北京11月10日电（记者李延霞）记者10日从银行业理财登记托管中心获悉，由银行业理财登记托管中心负责建设的个人养老金理财行业平台近日已完成技术上线。这意味着个人养老金投资理财产品相关的金融行业平台基础技术设施已成功搭建，支持个人养老金投资理财业务全面落地。

据介绍，本次理财行业平台主要上线三项功能：

一是开立唯一个人养老金理财行业平台账户。理财行业平台为每个使用个人养老金投资理财产品的投资者开立唯一个人养老金理财行业平台账户，记载其个人养老金理财产品投资情况。

二是实现个人养老金投资理财产品信息统一报送。理财行业平台基于理财产品中央数据交换平台高效、安全的数据传输优势，直联各家参与个人养老金投资理财产品业务的商业银行和理财公司等金融机构，统一汇总个人养老金投资理财产品相关信息，向人力资源和社会保障部信息平台统一报送理财产品信息和投资者信息。

三是支持个人养老金投资理财产品相关信息统一发布。中国理财网开设个人养老金理财专栏，发布符合监管部门规定的个人养老金投资理财产品相关的机构名单和产品名单，为投资者查询个人养老金理财产品信息提供便捷服务。

据介绍，后续，理财登记中心将全力协助个人养老金金融机构接入理财行业平台，支持个人养老金业务正式推出。同时进一步丰富理财行业平台系统功能，提供交易数据和资金信息统一交互等服务，提升机构和投资者的使用体验，为个人养老金业务平稳有序运行保驾护航。