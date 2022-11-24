广东新增本土确诊病例549例、本土无症状感染者7505例

据广东省卫健委官方微博消息，11月23日0-24时，全省新增本土确诊病例549例(广州428例，深圳33例，珠海6例，汕头3例，佛山16例，韶关2例，惠州2例，东莞2例，中山5例，阳江3例，湛江31例，茂名4例，肇庆12例，清远2例)；新增本土无症状感染者7505例(广州7192例，深圳33例，珠海5例，汕头2例，佛山173例，梅州6例，惠州4例，东莞23例，中山25例，江门1例，阳江6例，湛江19例，茂名2例，肇庆1例，清远7例，潮州1例，揭阳5例)；另有1242例本土无症状感染者转确诊病例(广州1217例，珠海4例，东莞13例，中山1例，湛江3例，茂名2例，肇庆1例，清远1例)。全省新增境外输入确诊病例16例(广州3例，深圳9例，佛山2例，东莞2)；新增境外输入无症状感染者22例(广州6例，深圳5例，佛山7例，东莞3例，茂名1例)；另有3例境外输入无症状感染者转确诊病例(广州2例，东莞1例)。

全省新增出院842例(境外输入21例)，目前在院10811例(境外输入240例)；新增解除医学观察无症状感染者1620例(境外输入21例)，尚在医学观察无症状感染者85936例(境外输入212例)。

截至11月23日24时，全省累计报告新冠肺炎阳性感染者135024例(境外输入14888例)，其中确诊病例28216例(境外输入6241例)，无症状感染者106808例(境外输入8647例)。