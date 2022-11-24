北京2例重症感染者均未接种加强针 专家呼吁老年人接种新冠疫苗不要等

当前，我国疫情形势仍然严峻复杂，部分地区的疫情扩散速度加快，防控难度不断加大。近日，北京市疾控中心副主任刘晓峰通报，北京本轮疫情出现的2例重症患者都没有接种加强针。

据刘晓峰介绍，近期感染者疫苗接种情况统计发现，2例新冠肺炎重症感染者分别为52岁和89岁，均未接种加强针，60岁及以上感染者全程和加强免疫接种率均偏低，80岁及以上感染者加强免疫接种率不足30%。

接种疫苗是预防和控制传染病最经济、最有效的措施。进一步优化防控工作的二十条措施提出，要“有序推进新冠病毒疫苗接种”，“加快提高疫苗加强免疫接种覆盖率，特别是老年人群加强免疫接种覆盖率”。据国家疾控局副局长常继乐介绍，新冠疫苗有些效果没有天花、脊灰、麻疹疫苗明显，但国内外大量研究表明，其在防重症、防死亡方面效果明显。截至2022年11月11日，我国共接种新冠疫苗34.4亿剂，覆盖人群是13.4亿，占全国总人数的92.5%；完成全程接种的有12.7亿人，占全国的90.26%；完成加强针的有8.9亿人。60岁以上老年人接种疫苗共2.39亿人，占60岁以上人口的90.65%，完成全程接种的占60岁以上人口的86.38%。但是，80岁以上老年人的全程接种率为65.7%，加强针接种人数占80岁以上老年人总数的40%。根据香港今年上半年奥密克戎疫情的统计数据，疫情死亡人员里96%是60岁以上的老人，71%是80岁以上的老人。

“从相关数据可以看出，老年人是感染重症的高风险人群，老年群体接种新冠疫苗的必要性和紧迫性非常明确。”武汉大学人民医院（湖北省人民医院）感染科主任龚作炯在接受人民网记者采访时介绍，老年人感染新冠病毒之后，导致重症和死亡的比例在各个年龄段中最高。对于老年人来说，一般感染病毒或者细菌后，自身免疫发生率增加，更容易出现炎症反应；老年人大多数都有基础性疾病，如果感染病毒，也会导致原有疾病的症状更严重或更容易出现合并症。

龚作炯表示，接种3针新冠疫苗能够有效预防老年人的重症和死亡。从目前数据来看，老年人接种两针新冠疫苗比年轻人接种两针产生的抗体性要低，接种3针后抗体水平才会快速提升，抗体水平高的情况下可以更好地保护老年人降低重症和死亡风险。

龚作炯呼吁，提高老年人全程接种和加强针非常必要。老年人接种新冠疫苗不要等，建议符合条件的老年朋友及时接种疫苗，如已完成基础免疫半年后请尽快进行加强免疫接种。