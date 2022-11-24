国家卫健委：11月23日新增新冠肺炎本土确诊病例3927例、无症状感染者27517例

11月23日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例4010例。其中境外输入病例83例（江苏26例，广东19例，北京8例，福建7例，四川6例，上海4例，重庆4例，云南4例，陕西3例，内蒙古1例，浙江1例），含8例由无症状感染者转为确诊病例（广东3例，云南2例，浙江1例，福建1例，四川1例）；本土病例3927例（广东1791例，北京509例，重庆409例，山西247例，四川194例，河南159例，黑龙江98例，内蒙古87例，河北64例，山东52例，辽宁39例，陕西37例，浙江35例，贵州34例，江苏28例，福建28例，湖南23例，云南23例，新疆18例，上海9例，湖北9例，青海8例，吉林7例，甘肃7例，海南5例，广西3例，安徽2例，天津1例，江西1例），含1690例由无症状感染者转为确诊病例（广东1242例，重庆298例，北京37例，浙江18例，山西11例，四川11例，湖南10例，黑龙江9例，河南8例，陕西8例，青海8例，甘肃7例，河北4例，江苏4例，福建4例，云南4例，广西3例，内蒙古2例，山东1例，贵州1例）。新增死亡病例1例，为本土病例，在北京；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例1826例，其中境外输入病例67例，本土病例1759例（广东821例，重庆220例，内蒙古196例，北京181例，河南94例，四川47例，山西40例，陕西35例，江苏17例，云南16例，新疆15例，贵州14例，甘肃13例，青海12例，浙江7例，黑龙江6例，福建6例，辽宁5例，山东5例，湖南5例，河北2例，江西1例，宁夏1例），解除医学观察的密切接触者141582人，重症病例较前一日增加3例。

境外输入现有确诊病例723例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例27165例，累计治愈出院病例26442例，无死亡病例。

截至11月23日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例26813例（其中重症病例116例），累计治愈出院病例265471例，累计死亡病例5232例，累计报告确诊病例297516例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者10915374人，尚在医学观察的密切接触者1416737人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者27646例，其中境外输入129例，本土27517例（广东7505例，重庆7437例，北京1139例，四川1091例，新疆943例，河北882例，甘肃860例，山西778例，陕西758例，山东747例，青海696例，内蒙古561例，河南536例，湖北487例，天津456例，广西363例，黑龙江323例，吉林312例，江苏305例，辽宁263例，云南260例，宁夏172例，湖南131例，贵州121例，浙江102例，安徽87例，江西72例，上海58例，福建33例，海南24例，西藏11例，兵团4例）。

当日解除医学观察的无症状感染者10131例，其中境外输入117例，本土10014例（重庆2894例，内蒙古2049例，广东1599例，新疆814例，河南535例，河北515例，黑龙江305例，北京243例，山东117例，四川115例，湖北95例，甘肃87例，山西78例，江苏74例，福建58例，云南58例，湖南54例，陕西54例，安徽52例，宁夏52例，辽宁35例，贵州27例，天津26例，青海26例，江西17例，西藏11例，上海10例，吉林5例，浙江5例，广西4例）；当日转为确诊病例1698例（境外输入8例）；尚在医学观察的无症状感染者263010例（境外输入1302例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8664234例。其中，香港特别行政区452483例（出院97012例，死亡10634例），澳门特别行政区796例（出院789例，死亡6例），台湾地区8210955例（出院13742例，死亡14060例）。