止咳“神药”复方甘草片 还真不能随便给孩子吃

复方甘草片，一种老人们认为止咳有奇效的药品。一个小小的白色药瓶，装着100片棕色小圆片，片数多而且很便宜。这个止咳老药备受老人推崇，口碑甚好，口口相传，甚至有些老人还把这个药给孩子吃。

今天为大家讲个真实的故事，王大妈就是复方甘草片的忠实粉丝。

王大妈帮着孩子带孙子，赶上季节交替感冒咳嗽在所难免。由于王大妈对复方甘草片的止咳疗效是充分肯定的，小区门口的药店也能买到，所以小孙子一咳嗽，王大妈就给买一瓶。一瓶里有一百片，一次咳嗽吃不完，下次接着吃。

其实甘草片的口感并不好，浓浓的中药味，还很苦。可是小孙子还真给王大妈长脸，在王大妈的训练下，不怕苦，还能含着。

一晃两三年过去了，现在小孙子稍有咳嗽都会说：“奶奶，我含片甘草片吧。”然后自己去拿药放嘴里含着。王大妈也甚为欣慰。复方甘草片这一便宜的止咳老药，真的有那么安全吗？真的适合给小孩子吃吗？剂量真的如王大妈给的那么随意吗？咳得厉害就含一片，会不会有什么潜在的问题呢？

关于复方甘草片的用药安全问题，国家监管部门给予高度关注。为了保障公众用药安全，2020年3月国家药品监督管理局对复方甘草片加强监管，要求对其不良反应、注意事项等进行修订。要求说明书里含有警示语：本品含有阿片粉。

原来，王大妈认为的那么安全的复方甘草片，竟然是含有阿片粉的。服药期间和停药后3至4天内，对尿液检测吗啡都可呈阳性。长期服用可引起依赖性，因此这个药不宜长期服用，如服用3-7天症状未缓解，请及时就医。

此外，需要严格掌握剂量，禁止超剂量服用。服用该药时也要注意避免同时服用强力镇咳剂。

至于王大妈还把复方甘草片给小孙子服用，药师要叮嘱王大妈，不是所有成人用的药都是可以随便给孩子用的。复方甘草片并不是推荐的儿童一线镇咳药。

儿童用量请咨询医师或药师。儿童必须在成人监护下使用。小孙子一咳嗽就自己含服一片，是有重大的用药安全隐患的，可能会造成成瘾。

药物成瘾是滥用药物后,因习惯性服用某种药物而产生的一种生理和心理的依赖，停药后可引起不适，希望连续或定期服用该药。复方甘草片含有阿片粉，是不宜长期服用的。复方甘草片还可能有恶心、口干、便秘等不良反应。而且，王大妈给小孩子的剂量很随性，大概是成人药量的一半，也是很不科学的。成人的药品不一定适合给孩子吃，药品吃多少也不能随意决定。

儿童用药是一件很严谨的事情，一定在医生或药师的指导下合理使用。关于药品的存放，也建议要放到高而远，儿童不宜触及的地方，不可以让孩子自行取用。

文/傅征然（北京儿童医院）