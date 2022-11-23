科学精准做好疫情防控

本报北京11月22日电 （记者王美华）国务院联防联控机制22日召开新闻发布会，介绍不折不扣落实疫情防控优化措施、全力抓好当前疫情处置工作有关情况。

“近期，全国本土疫情呈现传播范围广、传播链条多、疫情波及面扩大的严峻复杂态势。”国家卫健委新闻发言人米锋表示，要坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移坚持“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移坚持“动态清零”总方针，坚决克服麻痹松懈心理、等待观望心态，坚持第九版防控方案和二十条措施不动摇、不走样，立足于防、立足于早、立足于快，科学精准做好疫情防控各项工作。

国家疾控局传防司二级巡视员胡翔介绍，奥密克戎变异株传播隐匿、传播力强的特点，增加了早期感染者快速识别和追踪管理的难度，工厂、医院、学校、餐饮和娱乐场所等人员密集场所疫情的多点位加速传播，容易造成流调溯源、隔离管控、医疗救治、社区防控等防控力量不足和资源紧张情况，增加了疫情防控和快速处置的难度。

“目前，各地在疫情处置中，更加科学精准划定风险区域，进一步优化密切接触者判定与管理，确保风险人员能够及时得到管控。”胡翔介绍，同时，各地进一步加大层层加码问题整治力度，重点对随意封校停课、停工停产、未经批准阻断交通、随意采取“静默”管理、随意封控、长时间不解封、随意停诊等问题开展整治，畅通群众投诉举报渠道，及时解决群众投诉的急难愁盼问题，确保二十条优化措施落实到位、落地见效。

“发生疫情的地区，不能以疫情防控为由对发生疫情的医疗机构一关了之、一封了之。”国家卫健委医疗应急司司长郭燕红表示，医疗机构的急诊、透析室、手术室、重症监护室、分娩室等原则上“非必要不封控”。