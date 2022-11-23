坚持科学防控  保障日常生活（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报合肥11月22日电 （记者吴焰、韩俊杰）21日晚8点，从外地来合肥的唐燕虹驾驶汽车驶入蜀山高速道口外广场，蜀山区笔架山街道派驻道口专班工作人员周铸立刻上前查验健康码、行程码和核酸检测报告。“请到高速口左侧核酸检测点参加‘落地检’。”周铸说，唐燕虹来自低风险地区，现场核酸检测后，便可放行。

近期，合肥疫情输入风险加大。仅21日晚至22日晨，在来（返）肥人员“落地检”中，就发现近20例核酸检测结果异常。22日上午，合肥市疫情防控指挥部迅速发布10条措施，要求进一步在道口检查中增派力量，强化“落地检”，确保不漏一人。

同时，合肥坚持实行疫情防控扁平化指挥，每日进行视频会商短会，针对问题建议，边复盘边讨论边改进，所有事项当场决策和部署，13个工作专班分类处置、所有指令直达一线，用最快速度管控并切断疫情传播链，坚决守住不发生规模性疫情的底线。

合肥将核酸检测作为疫情早发现最重要的手段，构建起“落地检、跟踪检、重点检、兜底检、出门检”五检预警体系，力求以“早检测”保“早发现”。

合肥将12345市长热线作为群众反映诉求的快速通道，每天受理4万多个热线电话，及时回应群众关切，保障群众合理需求。对独居老人、残疾人士、精神病人、孤儿、留守儿童、孕妇、血透患者、癌症患者等8类特殊群体，组织常态化开展“敲门行动”，专人包保紧急就医及一日三餐。

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 02 版）