全力推动社会面尽快清零（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报重庆11月22日电 （记者王斌来、常碧罗）20日，重庆市召开新冠肺炎疫情防控工作专题汇报会，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署，按照国务院联防联控机制工作要求，全面执行第九版防控方案，落实好进一步优化防控工作的二十条措施，全力推动社会面尽快清零，坚决打好打赢疫情歼灭战。

以快制快，防控力求科学精准。重庆本轮疫情传播范围广、感染程度深，尽管防控工作取得了积极进展，但疫情仍处于高位、呈上升趋势，防控形势依然复杂严峻。21日零时至24时，重庆市新增本土确诊病例178例，新增本土无症状感染者6157例。21日，在疫情防控工作新闻发布会上，重庆市卫健委相关负责人通报称，实施全域协同防控强化社会面管控10天以来，社会面感染者的占比持续明显下降，但感染者总量还在持续上升。为此，各部门、各方面形成有效联动，进一步提升追阳转阳、流调排查、核酸检测效率，快速找出传染源、阻断传播链条。随着部分方舱医院的建设和开舱，以及相关配套设施的完善，转运效率得到了大幅提高。

协同防控，抓社会面清零攻坚。重庆提出，切实做好“点线面”协同、区域协同、政策措施动态协同。面对复杂严峻的防控形势，重庆市各部门、各区县党员干部下沉一线、深入基层，广泛动员各行业各单位各方面，集中力量、协同防控。中心城区是重庆本轮疫情的主战场。根据国务院联防联控机制统一安排，重庆从11月20日开始在中心城区实施社会面清零攻坚行动。对于高风险地区，重庆严格落实“足不出户、上门服务”，严防高风险区内交叉感染。同时，严格落实高风险区的解除标准，对连续5天没有检出新的感染者的及时有序解封，推动“无疫社区、无疫小区”创建，共同为社会面动态清零创造有利条件。

保障交通畅通和城市核心功能正常运转。重庆深入细致强化物资供应保障，确保群众生活必需品价稳量足，防疫物资稳定供应；保持物流畅通，打通配送“最后一米”；畅通紧急就医绿色通道，对老弱病残孕等特殊群体提供服务保障。

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 02 版）