让每个残疾人都活出精彩人生（民生观）

在党中央的关心关爱下，在社会各界的支持下，残疾人自尊、自信、自强、自立，不断迸发生命的光彩

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。”一句话道出对残疾人的关心与关爱，为残疾人事业发展指明了方向。

我国有8500万残疾人，他们是一个特殊的群体，也是社会大家庭的平等成员。尊重和保障残疾人的权益，使他们能以平等的地位和均等的机会充分参与社会生活，共享物质文明和精神文明成果，是我们义不容辞的责任。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视残疾人事业发展，保障残疾人基本民生、改善残疾人生活品质、促进残疾人全面发展，广大残疾人获得感、幸福感、安全感显著提升。

内蒙古呼和浩特市的聋哑姑娘王雅妮一直珍藏着这样一张照片：那是2014年春节前夕，习近平总书记来到呼和浩特市儿童福利院，看望在这里的儿童，见到王雅妮，总书记鼓励她好好学习、学业有成。现在已是一名美容美发课老师的王雅妮表示，那次温暖的见面让她有了继续学习的信心和力量，掌握了一门技能，生活也更有保障。

在打赢脱贫攻坚战过程中，710万农村建档立卡贫困残疾人如期脱贫；全国全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度……一项项社会保障措施如一条条丝线，为残疾人织就了幸福的生活保障网。

随着经济社会的发展，残疾人对美好生活的需求日益增加，除了基本的民生保障，接受教育、参与文体活动、体验舒适的无障碍环境等也是广大残疾人的所盼所愿。越来越多的工作都已把残疾人事业纳入其中，建立管根本、顾长远的残疾人权益保障制度，切实尊重和保障残疾人各项权益，为他们创造更多机会，为残疾人融入社会创造更多可能。中国残联正在并继续积极发挥桥梁纽带作用，把温暖送到残疾人身边，为促进残疾人全面发展和共同富裕提供助力。

身残志坚、自强不息。广大残疾人自尊、自信、自强、自立，于逆境中追求进步、在残缺里创造幸福，同全国人民一道，在新时代广阔舞台上，不断迸发生命的光彩。

《 人民日报 》（ 2022年11月22日 11 版）