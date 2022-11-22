多国持续推进适老化改造（国际视点）

随着多国迈入老龄化社会，独居、空巢老人现象越来越普遍，老年人在日常生活中遭遇的难题日益引起社会关注。不少国家借助科技力量，以精细化的标准，持续推进住宅、养老院、社区等适老化改造，为老年人提供更加安全、便利的环境，让老年人的生活更舒心。

韩国——

开展老年友好型城市建设

当一名老年人的物联网监控画面出现“危险”警告后，韩国首尔市城北区的老年人生活支援人员裴先生立马赶往这名老年人家中，将在洗手间摔倒的老年人送到医院。接诊医生表示，再晚来几分钟可能就错过了急救的黄金时间。

2018年起，首尔开始推进实施“老年弱势群体安全管理方案”，在老年人家中安装物联网设备，通过非面对面方式在日常生活中照料并服务老年人。相关人员可以通过物联网设备实时监测自老年人家中收集的数据，一旦出现在一定时间内未感知到人体移动的情况，或温度、湿度、光照等条件存在异常时，系统会发出警告，工作人员将立即确认情况并采取应对措施。首尔计划到2025年把该方案的覆盖范围从目前的1.25万户家庭扩大到1.6万户家庭。

近年来，首尔持续推进老年友好型城市建设。为提高老年人生活满意度，首尔去年制订了《老年人福利综合计划》，至2025年将为此投入1.4万亿韩元（1美元约合1361韩元）。

在健康照料方面，首尔将进一步增加日间护理中心数量，为老年慢性病患者提供有针对性的营养管理服务。首尔还计划提高老年人护理设施的视频监控管理标准，预防护理设施内发生虐待老年人的行为。在休闲生活方面，为帮助老年人跨越数字鸿沟，让老年人更便利地使用数字化设备，首尔将在更多敬老院安装免费无线网络，并强化针对老年人的数字教育，开设免费课程、提供上门教学等。首尔还将持续增加公立疗养设施数量，建设“老年人公园”，在公共设施内设置“老年人优先停车位”，在传统市场、十字路口等老年人较常出现或路况复杂的地方设置限制车速的“老年人保护区”等。

德国——

重点升级改造普通住宅

德国是欧盟老龄化程度最高的国家之一，大多数老年人居住在普通住宅中，因此，对普通住宅进行适老化改造，为老年人创造居家养老的必备条件，成为德国政府老龄工作的重点推进方向。

德国政府提供专门的住宅改造补助，德国法定长期护理保险可为每人报销最多4000欧元的改造资金，德国复兴信贷银行则为改造提供资金补助和低息贷款。2014年到2018年，德国复兴信贷银行一共支持了约19万套住宅的适老化改造。根据该银行的测算，相比入住养老院，老年人在完成适老化改造的房屋中生活，每年可减少9600欧元的养老支出。

德国十分重视住宅适老化改造相关工程的标准，对改造提出了十分精细的要求，对门窗、坡道、楼梯、呼救设备等的具体尺寸、质量、色彩和数量等方面都进行了规定，充分照顾到老年人的生活需求。

记者在柏林市的住所附近就有这样一栋改造后的典型建筑，外观展现出百年前的历史风貌，但建筑内部处处彰显人文关怀：入口台阶被改造成缓坡，有的还加装了电动升降台，便于腿脚不便的老年人出入；楼梯加装了适合老年人高度的扶手和防滑条，防止老年人摔倒受伤；原本狭窄昏暗的走廊，被拓宽至1.2米以上，并安装了声控灯和地脚灯，随时为老年人提供照明。

在住宅内部，德国相关机构设计出可自动升降的马桶和洗脸池，方便轮椅使用者。厨房也进行了类似改造，无论橱柜台面还是垃圾箱，都被调整为适合轮椅使用者的高度，同时安装了有自动关火功能的炉灶监控设备、一键报警装置等。

日本——

智能设备守护老年人安全

日本埼玉县岚山町有1.7万余人，65岁以上的老年人口占总人口的1/3。近年来，岚山町积极推动养老机构的适老化改造，致力于为老年人打造无障碍居住环境。

“能从电脑上看到所有老年人的卧床状态，这在改造升级前从未听说过。”岚山町一家养老院岚山苑的护士长数井友美感叹道。岚山苑开设于1996年，是当地运营时间最长的养老机构之一，设有100张床位，已接收80余名需要护理的老年人。

如何防止老年人跌倒、坠床是岚山苑面临的难题之一。数井友美介绍，以前岚山苑将地毯式传感器放在床位前，老年人下床站到地毯上时，传感器能够感应并通知值班护士，但这种方式无法提前感知老年人翻身跌落的风险。为更加确切地掌握老年人卧床、翻身、起身等状态，岚山苑决定对相关设备进行智能化改造升级，采用了“看护床位智能感知系统”。

该系统在看护床的四个支撑腿上安装负重传感器，能够不间断感应支撑腿的受力情况，并将相关数据传送至看护站的电脑。关联软件能够根据受力变化智能分析老年人静卧、翻身、坐起等8种不同状态，并对可能出现的跌落、摔倒等情况作出预判，提前发出预警。系统投入使用后，看护人员能在老年人频繁翻身、自主坐起时收到预警提示，并在其独自下床前及时赶到，极大降低了跌摔风险。

岚山苑运营负责人中西敏雄认为，养老设备的智能化改造升级不仅保障了老年人的安全，还在无形中实现了老年人“居住环境无障碍化”。此外，通过一段时间的数据积累和智能分析，系统可以掌握每名老年人日常生活的个性化习惯和节奏，例如何时起床、何时如厕等。工作人员能够适时提供更有针对性、更舒适的看护服务，尽可能减少对老年人生活的打扰，实现老年人“心理无障碍化”。

（本报首尔、柏林、东京电）

《 人民日报 》（ 2022年11月22日 15 版）