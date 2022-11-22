为城乡居民的美好生活添彩

在今年的国际射联射击（步手枪）世锦赛上，来自四川南充高中的高三学生庞钰千代表中国队参加了青年组步枪项目角逐。在5天比赛中，共夺得4枚金牌。

庞钰千的成长，折射出多年来南充体育人才在各级赛事上的优异表现，体现了当地扎实推进群众体育和竞技体育全面发展的丰硕成果。

学校体育结出硕果

国际射联射击（步手枪）世锦赛上，庞钰千获得的4枚青年组金牌分别来自50米步枪卧射混合团体、女子50米步枪三姿个人、女子50米步枪三姿团体、50米步枪三姿混合团体项目。

消息传回南充高中，全校师生特别兴奋。学校体艺卫处主任程剑说：“南充高中已经厚植出竞技体育人才成长的土壤。”

以射击项目为例，早在20多年前，南充高中便推出教体企联合培养模式。队员在学校读书训练、体校提供教练、企业提供训练装备。至今，这种优势互补的合作模式培养出庞钰千、曹逸飞等世锦赛冠军，队员还获得过全国射击比赛亚军、全国大学生中学生射击比赛冠军等佳绩，许多队员入选了国家队。

据介绍，南充高中目前有田径、游泳、武术、射击、男篮、女排、男足、羽毛球、跆拳道、体育舞蹈、网球等11个竞技训练项目。学校竞技体育教练团队有29人，常年参训的学生400余人，队员在国家级以上比赛中累计夺得金牌49枚，10人入选过国家队，24人入选过省队。南充高中校长涂刚表示，学校为体育后备人才打造成长舞台，就是为他们实现体育梦想创造良好条件。

近年来，南充市在体校、中学和艺体学校建立培训基地，对优秀体育苗子进行综合培训，送到省运动队、国家运动队强化训练，让优秀运动员脱颖而出，在竞技赛场上展现风采。

“将每天一小时校园体育活动纳入教学计划，让学生在体育锻炼中享受乐趣，增强体质、健全人格、锤炼意志。”南充市南部县王家小学负责人说。

群众体育蓬勃发展

户外草坪，年轻人玩起飞盘；城市广场，市民舞扇子、踢毽子、打太极拳……时下流行的健身项目及形式，在南充随处可见。

市民健身意识持续增强，健身方式丰富多样，参加体育活动的热情高涨。今年，南充成功举办第二届“云健身”运动会，开展2022“全民健身·活力南充”工间操推广等活动。上半年，全市范围内累计开展各级各类群众体育活动近40余次，参与人数达20万人次。

南充确立了“体育强市”的目标，群众体育的蓬勃发展为之夯实基础。南充市教育和体育局副局长张弩说，实现群众体育蓬勃发展，南充采取了多种措施，发挥各级体育运动协会的带动作用；市县体育场馆大部分时间免费或低收费开放；利用节假日组织开展群众喜闻乐见、丰富多彩的体育活动。

据悉，今年南充还积极备战各级体育竞赛，组织参加四川省第十四届省运会25个项目竞赛，完成省“三大球”城市联赛、四川省第十届残疾人运动会等赛事的备战选材、组队等前期筹备工作。

场地设施完善健全

落实全民健身国家战略，把满足人民健身需求、促进人的全面发展作为体育工作的出发点和落脚点，南充市以建设区域教育体育中心为抓手，努力提升公共体育服务水平，不断完善城乡公共体育设施。

“以前打羽毛球是在简陋的水泥场地上，现在有了宽敞明亮、设施完善的健身中心，感觉很舒适。”家住顺庆区西华路的市民王哲说。在顺庆区，由废弃工厂改建而成的市民健身中心让人眼前一亮，市民在羽毛球馆、篮球馆、游泳馆锻炼身体，还可以和机器人打一场乒乓球赛。在蓬安县城区，体育中心成为新地标，各类健身场馆、健身步道一应俱全，场馆屋面种上草皮，绿意盎然。

近5年来，南充投入40余亿元，建成各类体育场馆、健身中心26个，体育公园5个，社区多功能运动场23个，健身步道261公里，健身路径1526条，乡镇、行政村健身设施全覆盖，城乡基本建成“15分钟健身圈”。

在此基础上，南充连续举办竞技赛事，充分利用场地设施，激发城乡居民健身热情。近年来，南充先后打造了升钟湖国际钓鱼节、嘉陵江马拉松、嘉陵江龙舟赛、中国BMX自由式联赛等有影响力的品牌赛事。

《 人民日报 》（ 2022年11月22日 13 版）