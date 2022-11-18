“一封了之”“一放了之”都要不得

优化调整疫情防控二十条措施发布以来，各地正在迅速贯彻落实，细化执行方案。部分城市在判定高风险区时，及时精准到单元和楼栋；有的地方在隔离转运、核酸检测、医疗服务等方面，增添更多细节和温度。根据国家卫生健康委官网“落实疫情防控‘九不准’公众留言板”数据，11日到16日群众投诉量下降39%。

面对百年不遇的新冠疫情，如何做好防控工作，没有现成的答案。不断优化调整防控措施，就要充分认识抗疫斗争的复杂性、艰巨性、反复性，从我国国情实际出发，坚持稳字当头，坚持底线思维，切实增强工作的针对性。

面对复杂的防控形势，各地各部门要坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署。

近三年来，我国有效应对了全球多轮疫情冲击，最大程度保护了人民生命安全和身体健康，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。

保持来之不易的抗疫成果，要在落实各项防疫举措的同时加强分析研判，既持续整治“层层加码”“一刀切”等做法，防止“一封了之”，又反对不负责任的态度，防止“一放了之”。

“一封了之”是庸政懒政。按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，一些地方在及时纠正与第九版防控方案和二十条优化措施不相符的做法。目前，各地整治“层层加码”问题专班发挥主导作用，指导各方面进一步提升疫情防控的科学性、精准性，及时纠正违反“九不准”等突出问题，及时纠正“扩大赋码”、动辄“全域静默”等简单做法。

严格执行国家统一的防控政策，要落实属地责任，严禁随意封校停课、停工停产、未经批准阻断交通、随意封控、长时间不解封等“加码”行为，加大通报、公开曝光力度，对造成严重后果的依法依规严肃追责。

“一放了之”是甩手掌柜。优化防控措施不是放松防控，更不是放开、“躺平”。当前，必要的防疫举措不能放松。二十条优化措施对密切接触者、入境人员等风险人员管控方式作出了调整，国务院联防联控机制强调，这是基于第九版防控方案的实践评估数据和风险研判，是为了更好地集中资源，提高防控效率。

适应病毒快速传播特点，要严格做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，以快制快，避免战线扩大、时间延长。要集中力量打好重点地区疫情歼灭战，采取更为坚决、果断措施攻坚，尽快遏制疫情扩散蔓延，尽快恢复正常生产生活秩序，决不能等待观望、各行其是。

因时因势优化调整疫情防控措施，实际上对各地疫情处置工作提出了更高标准。严防两种过度倾向，把该管住的重点风险管住，该落实的防控措施落到实处，该取消的坚决取消，把有限的防控资源用在最重要的防控工作上。最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，我们就能实现高效统筹疫情防控和经济社会发展。