保障妇女权益  呵护儿童成长（健全社会保障体系②）

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习近平总书记在党的二十大报告中指出：“坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益。”

推动妇女享受基本社会保障，支持妇女广泛参与经济社会发展，汇聚多方力量帮助留守儿童成长……近年来，在各地各部门和社会各界的努力下，妇女儿童合法权益保障不断落在实处，为妇女儿童事业发展写下了生动注解。

扶持妇女创业

带动妇女就业

一间车库、一张桌子、一部手机，是张琴最初创业的全部家当。几年前，黑龙江省绥化市绥棱县下岗女职工张琴凭着护理专业功底，成立了绥棱龙妹家政服务中心，招收培训学员，还帮着对接家政工作。

但没想到，老师到了位，却招不来学员，借来的几万块“只出不进”，中心勉强维系。虽然当时学员不多，但张琴尽心竭力，边学边教：白天走街串户访客议价；晚上授课，培训护理技巧和礼仪；深夜自学，翻书查资料先学一步……

“学员报名可免费学习，学费由政府以职业技能培训补贴的形式发给学校。”转机发生在2016年末，县人社局一通电话，让张琴兴奋不已，人社部门还提出在县、乡、村三级劳动就业社会保障服务所（站）发放就业手册，推介龙妹家政服务中心。

另一边，县妇联的工作人员也上了门，邀请张琴参加“巾帼志愿主题宣讲”，每年走遍全县六镇五乡，进村入户教授护理知识，同时进行招生宣传，扩大生源。通过县妇联，张琴还加入了黑龙江省家庭服务业协会，不仅获得10万元创业资金，还成为家政联盟会员单位，线上共享省内各地用工信息，也能与省外家政服务中心联合办学。

“缺钱少人”的问题双双解决，还多了就业推荐渠道，中心驶入发展快车道。“那一年，报名人数翻了番，老师的薪水、教学的模具，都有保证了。”张琴说。

“我们发挥女性社会组织优势，搭建创业平台，推动见效快的女性创业项目就地转化，带动更多妇女就业增收。”黑龙江省妇联副主席李莉介绍，5年来，全省培育女性创业点1060余个，带动超过10.9万名城乡女性就业。

目前，绥棱县有技能培训机构8家，不少妇女通过新技能开启了新生活，东林村村民王平就是其中之一。

3年前，家人生意亏本，欠下债务，常年务农的王平决定外出打工。碰巧张琴进村宣讲，“上课政府补贴，吃住学校全包！”听到这话，王平很快搭车进了县城。

“买了一摞书、几个本子，我就在‘龙妹’住下了。”吃住学都在龙妹家政服务中心，王平连上三门课程，接连考下母婴护理师资格证、推拿按摩师资格证、公共营养师资格证。

学来新本事，就业渠道多。王平回忆，各类微信群和公众号里，常有人社部门和妇联组织的招聘活动，不少专为女性求职者服务——“春风行动·女性就业专场”直播云聘会、“绥棱就业大集”女性专场招聘会、“妇联喊你来上岗”进企参观就业活动……

“我们坚持固定时间、固定地点举办招聘活动，每周至少一次。”绥棱县人社局就业服务中心主任于阴涛介绍，依托94个就业服务平台，绥棱县全面掌握企业用工需求、劳动者就业意愿，建立起再就业信息库，精准对接岗位。

保障母婴安全

关注妇女健康

看着3个多月的宝宝挥着小手冲自己咯咯笑，钟春霞发自内心地高兴。今年39岁的她家住江西省新余市，时隔12年再次当妈妈，对她来说颇为不易。

得知怀孕的第二天，钟春霞就出现先兆流产症状，在医院保胎一周，监测到胚胎发育正常后才回家；妊娠32周时，钟春霞得了流感，胎心率一度高达200次/分，医院精准诊疗，第二天胎心率就降了下来……今年7月底，钟春霞顺利产下一名男婴。

“相比第一胎，现在医院的生育服务保障、技术水平提升不少，几次小波折都有惊无险。”钟春霞感慨地说。由于是高龄产妇，她做了唐氏筛查、无创基因检测等检查，排除妊娠风险；孕期建立了健康档案，网上申请生育险，半天就办下来了。

钟春霞的感受是近年来新余市强力保障母婴安全的缩影，推进孕产期保健集中管理，特别是高龄高危孕产妇等重点人群的分级分类管理和服务，新余市还强化婚前孕前保健，提升产前筛查诊断能力，扩大新生儿疾病筛查病种范围，探索出生缺陷预防闭环管理，实行婚检、婚登、孕优检“一站式服务”。

江西省卫生健康委妇幼健康处处长叶颖介绍，近年来，江西开展建档、健康体检、风险评估、高危管理、危重症转诊等妇女孕产期集中系统管理，建立了108家县级危重孕产妇救治中心，派驻专家到上一年度孕产妇、新生儿死亡率较高的地区蹲点指导，产前筛查网络覆盖到所有县市区。

近10年来，江西省孕产妇死亡率从12.53/10万降至5.23/10万，降幅达到58.26%；婴儿死亡率从10.09‰降至3.49‰，降幅达到65.41%。

“服务生育全过程的同时，我们还关注生命全周期。”叶颖说，推动妇女健康服务更加惠及民生，努力缩小城乡服务水平差距，实施农村妇女“两癌”检查、增补叶酸预防神经管畸形、地中海贫血防控等公共卫生服务项目。

10年来，江西省逐步实现妇女“两癌”检查全省城乡全覆盖，累计为601.4万名适龄妇女开展宫颈癌检查，为221万名妇女开展乳腺癌检查，查出宫颈癌前病变15837例、宫颈癌2089例、乳腺癌1233例，推动女性常见肿瘤的群体防治和早诊早治；为484万余人次增补叶酸，叶酸缺乏所致的神经管畸形发生率大大降低，不再位列出生缺陷发病率前十位；为26万名脱贫地区服务对象提供地中海贫血防控服务，通过产前诊断成功阻断236例中重型地中海贫血的发生。

汇聚多方力量

关爱留守儿童

“妈妈，我还想让你回来陪我过年，要带上答应给我买的单车，我想骑给奶奶看，让她也开心开心！”10月的最后一个周末，13岁的文智明隔着社区干部的手机屏幕，见到了在省外打工的妈妈。文智明是贵州省铜仁市思南县鹦鹉溪镇青中村人，年幼丧父，母亲为了维持生计，只能外出务工，自己跟着奶奶生活。2018年，得益于易地扶贫搬迁政策，他们一家搬到县城双塘街道丽景社区，文智明就近转入思南县第七中学就读。

生活与学习环境的变化，加之大人不在身边，文智明一度厌学逃课。

“整个社区共有8名留守儿童，全是从全县各地搬过来的。为了更好地服务这些孩子，社区干部坚持‘一周一走访’，文智明的情况就是这样掌握的。”一番了解之后，丽景社区党委副书记蔡燕立即联系学校老师，共同上门做工作，“我们还向县教育局、民政局和妇联提交特殊家庭教育补助申请，经过一段时间的心理疏导和政策帮助，这个孩子已经顺利返校学习，并且成绩有了明显进步。”

同时，蔡燕还找到了文智明母亲的联系方式，叮嘱社区干部每周走访时，帮助孩子通过视频聊天增进亲子感情。“孩子的成长路上，亲情、监护、关爱，样样不能缺位。实在无法解决的，各级干部要担当作为，健全关爱服务。”

落叶纷飞，天气转寒。思南县三道水乡三河社区的“四点半课堂”热闹依旧。乡幼儿园的刘长英老师正在教孩子们唱儿歌。

“针对留守儿童的课后学习问题，乡里成立三道水乡新时代文明实践助学支教服务队、童心守护志愿服务队，建立‘四点半课堂’。”刘长英介绍，对于转移就学的留守儿童，按照“免试、就近、划片”原则，简化办理入学手续，积极安排学生入校就学。

与此同时，三道水乡将全乡留守儿童纳入台账管理，明确1名村干部和1名联户长落实包保责任，要求做到每周一走访，每月一汇报，尽可能及时发现并解决问题。

贵州是外出务工大省，仅2021年脱贫劳动力外出务工就超过300万人，贵州把关爱留守儿童成长作为一项重要民生工程、民心工程来抓，从孩子的保护、监护、帮扶、关爱等方面入手，创新完善服务保障。

“下一步，我们将加强‘留守儿童之家’建设，丰富课外活动服务内容，设立家长联系热线。”思南县民政局副局长郭跃芳表示，要汇聚多方力量，共同帮助孩子健康成长。

《 人民日报 》（ 2022年11月21日 10 版）