直播预告：呵护孕产妇健康 筑牢营养基石

妇幼健康是全民健康的基石，是人类可持续发展的前提。那我们应该从哪些方面来呵护妇幼儿童的健康？目前有哪些亟待解决的问题？孕产期如何来增进母婴的营养，保障婴幼儿的健康成长？2022年8月30日16:00，北京大学第一医院妇产科主任医师杨慧霞将做客“人民好医生”客户端，就“呵护母婴健康”话题与大家进行分享。

嘉宾简介：

杨慧霞，教授，主任医师，博士生导师，北京大学第一医院妇产科主任，北京大学妇产科学系副主任，享受“国务院政府特殊津贴”专家。中华医学会妇产科学分会副主任委员兼任全国产科学组组长、围产医学分会第七届主任委员、常务委员兼任围产营养与代谢筹备组组长，全国妇幼健康研究会副会长兼母胎医学专业委员会主任委员，中国医师协会妇产科医师分会常务委员兼任母胎医学专业委员会副主任委员。

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