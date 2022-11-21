直播预告：发挥绩效考核“指挥棒”作用 助力医院高质量发展

公立医院是我国医疗卫生服务的主体，是全面推进健康中国建设的重要力量。提高卫生健康供给质量和服务水平，必须把公立医院高质量发展放在更加突出的位置。而公立医院该如何管理增加公众安全感？应如何提质增效提升公众获得感？人民健康推出《对话领航者——公立医院高质量发展主题访谈》，将邀请三甲公立医院管理者做客直播间，共同探索公立医院高质量发展路径。

11月22日10：00-11：00，新疆医科大学第一附属医院党委副书记、院长陆晨将做客直播间进行分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

陆晨，医学博士、主任医师、二级教授、研究员、博士生导师、新疆医科大学第一附属医院/第一临床医学院院长，国务院特殊津贴专家、国家卫生健康委突出贡献中青年专家、新疆有突出贡献优秀专家、中国医师奖获得者、新疆优秀归国留学人员。

中华医学会理事、中华医学会肾病分会委员，中国医师协会肾脏内科医师分会常委、新疆医学会肾脏病专业委员会和新疆医院协会血液净化管理专业委员会主任委员、新疆肾脏疾病研究中心主任，新疆肾脏病、血液净化、临床路径、DRG和远程医疗等5个质控中心主任，新疆肾脏病专科联盟牵头人，《中华肾脏病》等8个专业杂志的编委。

如何收看直播：

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