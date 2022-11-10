直播预告：高血压如何一步步“压垮”老年人心脏？专家为你释疑解惑

心脏是人体最重要的器官之一，心脏健康与否直接关乎我们的生命。众所周知，科学管理血压，对守护心脏健康有着重要意义。关于老年人血压控制“高一点”还是“低一点”的话题，一直是人们争论的焦点。那么，老年高血压有何特点？老年人血压降到多少合适？在日常生活中，老年人该如何正确管理血压，从而远离心力衰竭？

11月11日10:00，中国中医科学院西苑医院医疗副院长、中国中医科学院老年医学研究所所长、主任医师、岐黄学者徐凤芹将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享老年高血压相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

徐凤芹，主任医师，医学博士，博士生导师，首都名中医，岐黄学者。中国中医科学院西苑医院医疗副院长，中国中医科学院老年医学研究所所长、首席研究员、中医心血管专业学科带头人，北京大学教授，国医大师陈可冀院士学术继承人，科技部重点研发计划首席科学家，中国中西医结合学会虚证与老年医学专业委员会名誉主任委员、中国老年学和老年医学学会中西医结合分会主任委员、中国医师协会中西医结合医师分会副会长，全国政协委员等。

擅长：运用中西医结合的方法诊治心血管及老年常见病、难治病。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。