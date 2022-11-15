重庆新增本土确诊病例157例 新增本土无症状感染者2794例

中新网11月15日电 据重庆市卫健委网站消息，11月14日0—24时，重庆市新增本土确诊病例157例(沙坪坝区39例、垫江县22例、梁平区17例、巴南区12例、大渡口区11例、九龙坡区7例、北碚区7例、江北区6例、永川区6例、渝中区4例、秀山县4例、万州区3例、开州区3例、涪陵区2例、南岸区2例、长寿区2例、江津区2例、潼南区2例、黔江区1例、渝北区1例、铜梁区1例、荣昌区1例、酉阳县1例、万盛经开区1例)，其中，86例在隔离管控人员中发现、1例在管控人员中发现、11例在重点人员核酸检测中发现、25例在区域核酸检测中发现、31例在扩面核酸检测中发现、3例由无症状感染者转为确诊病例。

新增本土无症状感染者2794例(九龙坡区789例、沙坪坝区499例、渝北区380例、江北区284例、北碚区161例、渝中区139例、南岸区100例、合川区71例、垫江县65例、大渡口区52例、巴南区51例、巫溪县37例、璧山区21例、涪陵区20例、秀山县19例、江津区18例、万州区17例、云阳县17例、綦江区14例、开州区10例、铜梁区8例、永川区5例、大足区4例、奉节县3例、长寿区2例、荣昌区2例、巫山县2例、潼南区1例、梁平区1例、忠县1例、酉阳县1例)，其中，1419例在隔离管控人员中发现、21例在管控人员中发现、82例在重点人员核酸检测中发现、1137例在区域核酸检测中发现、135例在扩面核酸检测中发现。

治愈出院本土确诊病例14例(沙坪坝区7例、永川区3例、大足区2例、南川区1例、铜梁区1例)，解除本土无症状感染者医学观察19例(永川区4例、大足区3例、沙坪坝区2例、江津区2例、万州区1例、江北区1例、九龙坡区1例、南岸区1例、渝北区1例、南川区1例、璧山区1例、巫溪县1例)。

截至11月14日24时，重庆市现有本土确诊病例1251例(沙坪坝区263例、垫江县128例、大足区125例、秀山县96例、渝北区85例、巴南区63例、九龙坡区51例、北碚区50例、江北区34例、开州区32例、大渡口区29例、南岸区29例、合川区29例、永川区29例、渝中区27例、铜梁区25例、梁平区25例、万州区17例、南川区14例、长寿区13例、江津区12例、奉节县10例、涪陵区9例、彭水县9例、璧山区8例、潼南区8例、云阳县8例、忠县4例、黔江区3例、綦江区3例、荣昌区3例、巫山县3例、武隆区2例、万盛经开区2例、丰都县1例、石柱县1例、酉阳县1例)，现有本土无症状感染者9705例(九龙坡区2447例、渝北区1634例、沙坪坝区1305例、江北区1030例、渝中区477例、南岸区386例、大渡口区303例、垫江县292例、北碚区260例、合川区259例、巴南区244例、大足区224例、万州区101例、铜梁区101例、巫溪县94例、秀山县86例、江津区83例、璧山区69例、涪陵区52例、南川区41例、綦江区40例、永川区36例、云阳县30例、长寿区21例、开州区16例、奉节县16例、彭水县12例、荣昌区8例、潼南区6例、巫山县6例、万盛经开区6例、梁平区5例、丰都县4例、酉阳县4例、黔江区2例、城口县2例、忠县2例、武隆区1例)。

11月14日0—24时，重庆市无新增境外输入确诊病例，新增境外输入无症状感染者1例(西班牙)；治愈出院境外输入确诊病例1例(新加坡)，解除境外输入无症状感染者医学观察1例(意大利)。

截至11月14日24时，重庆市现有境外输入确诊病例11例(意大利4例、韩国1例、西班牙5例、中国香港1例)，现有境外输入无症状感染者6例(西班牙3例、意大利1例、老挝1例、中国香港1例)。