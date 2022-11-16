国家卫健委：11月15日新增新冠肺炎本土确诊病例1568例、无症状感染者18491例

11月15日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1623例。其中境外输入病例55例（广东24例，福建12例，北京5例，重庆3例，四川3例，天津2例，上海2例，江苏2例，内蒙古1例，陕西1例），含11例由无症状感染者转为确诊病例（广东8例，北京1例，四川1例，陕西1例）；本土病例1568例（广东564例，河南200例，北京197例，重庆126例，内蒙古82例，山西66例，陕西62例，四川61例，黑龙江35例，新疆30例，江苏25例，云南22例，福建19例，山东13例，甘肃13例，浙江12例，贵州10例，湖南6例，海南6例，辽宁4例，湖北4例，天津2例，上海2例，安徽2例，西藏2例，青海2例，河北1例），含450例由无症状感染者转为确诊病例（广东369例，重庆16例，陕西15例，甘肃13例，北京10例，四川6例，内蒙古4例，山西3例，浙江3例，江苏2例，福建2例，湖南2例，云南2例，海南1例，贵州1例，新疆1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例751例，其中境外输入病例68例，本土病例683例（广东265例，内蒙古222例，北京44例，重庆27例，福建17例，山西13例，四川13例，河南12例，湖南12例，陕西11例，新疆8例，江苏7例，山东6例，辽宁5例，黑龙江5例，云南5例，甘肃3例，天津2例，浙江2例，青海2例，上海1例，贵州1例），解除医学观察的密切接触者114392人，重症病例较前一日增加8例。

境外输入现有确诊病例525例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例26545例，累计治愈出院病例26020例，无死亡病例。

截至11月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例15345例（其中重症病例29例），累计治愈出院病例256472例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例277043例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者9362541人，尚在医学观察的密切接触者921848人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18576例，其中境外输入85例，本土18491例（广东6215例，重庆2688例，甘肃2688例，河南1674例，内蒙古1194例，新疆816例，青海531例，河北408例，黑龙江288例，山西259例，四川248例，陕西191例，湖南185例，云南185例，北京174例，山东156例，江苏126例，安徽82例，天津78例，湖北78例，浙江37例，广西35例，贵州27例，辽宁24例，吉林23例，江西20例，福建15例，宁夏15例，上海14例，西藏12例，海南5例）。

当日解除医学观察的无症状感染者2991例，其中境外输入112例，本土2879例（内蒙古1310例，新疆381例，广东271例，河南268例，青海117例，湖北80例，山东76例，福建49例，河北42例，黑龙江37例，云南35例，四川33例，天津23例，山西23例，陕西23例，重庆22例，辽宁21例，北京14例，湖南14例，江苏11例，西藏7例，上海5例，安徽5例，广西4例，浙江2例，江西2例，吉林1例，贵州1例，甘肃1例，宁夏1例）；当日转为确诊病例461例（境外输入11例）；尚在医学观察的无症状感染者121499例（境外输入975例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8515278例。其中，香港特别行政区445041例（出院94803例，死亡10549例），澳门特别行政区795例（出院789例，死亡6例），台湾地区8069442例（出院13742例，死亡13645例）。