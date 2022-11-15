国家卫健委：贯彻“预防为主” 加强能力建设

人民网北京11月15日电 （韦衍行）近日，国务院联防联控机制公布进一步优化防控工作的二十条措施，其中包括“加强医疗资源建设”“做好住院床位和重症床位准备，增加救治资源”“加快新冠肺炎治疗相关药物储备”等内容。据国家卫生健康委副主任雷海潮介绍，我国每千人口的医疗床位为6.7张，每10万人口的重症医疗床位不到4张。这两项指标距离发达国家仍有不少差距。

雷海潮表示，我国是一个拥有14亿人口的大国，并且老龄人口众多，需要关心关爱的脆弱人群的基数也比较大。同时，我国又面临着发展既不充分也不均衡的问题，地区之间、城乡之间差异比较大。“这就是我们的国情，也是卫生方面的实际情况。”雷海潮说，在应对新冠肺炎疫情过程中，我们一直强调要加强能力建设，要加强各方面的资源储备，包括人力、床位、药物、疫苗，这是一个综合性的防控安排，目的就是统筹好疫情防控和日常医疗服务保障之间的关系。

加强能力建设，既是我们高质量发展医疗卫生事业的需要，也是疫情防控过程中医疗救治的需要。“我们把疫情防控中预防感染放在突出重要的位置，是由新时代党的卫生健康工作方针所决定的，‘预防为主’是我们新时代党的卫生健康方针中的一句要求。所以，我们才能够赢得尽可能少的人感染、尽可能少的人发展成重症、危重症。”雷海潮说。

雷海潮表示，这些成绩的取得，是贯彻“预防为主”方针的综合性成效，不是单纯通过一地一时的努力所赢得的，所以大家也不要认为现在奥密克戎疫情很轻微，实际上背后是各级防控工作人员付出了艰辛的努力，我们守在了预防的前线，对于后端的诊疗才能够减少相应的压力。”

“提高重症资源、医疗床位的配置，不仅仅是服务于新冠肺炎疫情防控，也可以用在其他突发公共卫生事件的处置过程当中。”雷海潮说，要进一步提升在重大疫情方面的早期预警能力、风险研判能力、流行病学调查能力，“无论是应对传染病还是其他自然灾害带来的次生健康问题，也包括应对突发公共卫生事件，都需要做好医疗资源应对方面的能力储备。”

“总的来说，我们要建设符合总体国家安全观要求的，并且能够适应公共卫生安全形势的强大医疗卫生服务体系。”雷海潮指出，今后还将继续坚持稳中求进的工作基调，按照“走小步、不停步”，根据病毒变异的特点和临床治疗的实践认识，以及国家防控能力的改善和提升，来因时因势优化完善和调整防控举措，切实维护好人民群众的生命安全和身体健康，统筹好疫情防控和经济社会发展。