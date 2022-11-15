国家药监局：7批次化妆品检出禁用原料

人民网北京11月15日电 （记者孙红丽）国家药监局今日发布《关于7批次化妆品检出禁用原料的通告》（以下简称《通告》）显示，在2022年国家化妆品监督抽检工作中，标示为广州御清堂化妆品有限公司生产的御清堂尚品蜗牛原液清痘霜等7批次化妆品，检出《化妆品安全技术规范（2015年版）》中规定的禁用原料。

记者注意到，此次检出禁用原料的7批次化妆品，其中3款为祛痘产品、4款染发产品。检出的禁用原料包括西咪替丁、克林霉素、2-氯对苯二胺硫酸盐等。

根据《通告》，标签标示生产企业为广州温达精细化工有限公司、委托方为广州彰彩保健化妆品有限公司生产的2批次温达焗油染发霜（自然黑色），检出禁用原料的同时，还存在产品成分比对不符合规定的问题。

另外，标示为广州御清堂化妆品有限公司生产的2批次御清堂尚品蜗牛原液清痘霜被检出西咪替丁；标示为汕头市雅蒂化妆品有限公司生产的希格祛痘精华液被检出克林霉素；标示为广州市美度化妆品有限公司生产的2批次美度MEIDU染发膏（栗棕色）被检出2-氯对苯二胺硫酸盐。

《通告》指出，根据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》，国家药监局已要求广东省药品监督管理部门对上述7批次不符合规定的化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业依法立案调查，责令相关企业立即依法采取风险控制措施并自查整改；各省（区、市）药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品，依法调查其进货查验记录等情况，对违法产品进行追根溯源；发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

附件：7批次检出禁用原料的化妆品信息