受访专家：天津中医药大学第一附属医院男科主任 耿 强

前列腺是男性独有的器官，也是影响男性健康的“重灾区”，从年轻时易得的前列腺炎，到年老时常有的前列腺增生，每个男性或多或少都因此困扰过。天津中医药大学第一附属医院男科主任耿强表示，前列腺对男性非常重要，但它会随年龄增长而不断增大，老年男性尤其要注意保护。

前列腺，男人的“生命腺”

在高校工作的周教授51岁时发现自己患了前列腺增生，一直吃药控制，但由于工作忙，吃药时断时续，疾病也一直未能治愈。今年新冠疫情期间，因为不方便去医院开药，他索性两个月都没有吃药。前不久，他的夜尿次数增多到基本无法入睡的程度，接着又出现排尿费力、尿线细小、尿流滴沥且排尿不尽，每次都将内裤弄湿，直到因小腹极度膨胀疼痛并伴有恶心、全身无力而去看急诊，才诊断出急性尿潴留，不得不住院接受插尿管导尿治疗。

“像周教授这样的例子有很多，一半以上的成年男性都会遭遇前列腺问题。在临床中，我们还经常见到因前列腺问题而焦虑、抑郁的人，甚至不乏有轻生念头者。”耿强说，前列腺位于会阴部位，外观看起来像个倒置的栗子，解剖结构像“西红柿”，里面充满了前列腺液。前列腺液是精液的主要成分，对精子的活力和男性生育功能具有至关重要的作用。体检时，医生戴上指套，从受检者肛门伸进去就可以摸到前列腺，直观地感觉它的大小、表面是否粗糙，同时也可以按压一下让前列腺液流出来，进行相关常规检查。前列腺虽然个头小，但周围结构复杂，除男性生殖系统附属腺体（前列腺、精囊腺、尿道球腺）外，它上邻膀胱，尿道从中间穿插而过。当前列腺增大时，就会压迫尿道，造成排尿困难、尿频、尿急、尿痛、尿潴留等，给生活质量造成很大影响。

耿强说，前列腺是男性的“生命腺”，治疗前列腺疾病也是男科最重要的工作之一。每个男科大夫，都是从按摩第一个前列腺开始他的职业生涯的。各个年龄段男性都可能遭遇前列腺疾病，但影响发病率的最重要因素是年龄。随年龄增长，前列腺也会“长大”。有数据统计，60岁以上的男性，至少50%以上会出现增生表现，80岁时可高达 83%。

前列腺常见三类病变

耿强介绍，前列腺这个器官在中医学中属于精室范围内，《黄帝内经》记载有“少腹冤热而痛，出白”等，前列腺相关疾病被归为“精浊”“癃闭”“精癃”范畴，一般认为与下焦湿热、气滞血瘀等有关，治疗可采用辨证内服中药或者针灸等外治方法。2014年，郑州大学第一附属医院对城市工作及退休人员的前列腺疾病现状进行过分析，在2842例受检者中，前列腺疾病患病率为61.23%。其中，前列腺增生占50.28%，前列腺钙化占24.28%，前列腺结石占2.92%，前列腺囊肿占1.48%。增生、结石及钙化、囊肿是最常见的前列腺病变。

前列腺增生。常见于中老年男性，其可能引起尿繁、尿急、尿痛、排尿不畅等症状。前列腺是睾丸内分泌调节的靶器官，由雄激素（睾酮、二氢睾酮）和雌激素共同调控其生长、发育。我国泌尿外科泰斗吴阶平教授曾对中国最后一批太监进行研究，发现无一人发生前列腺增生。20世纪中叶，国外有报告称，双侧睾丸切除3个月后，前列腺出现明显萎缩。这或许就是太监不得前列腺增生的原因。耿强对前列腺为何会增生做了进一步解释，他说，雄激素是前列腺发生和发育所必须的，但前列腺细胞在体内增殖不是单纯雄激素作用的结果。随着年龄增加，睾丸功能减退，体内雄激素水平下降，雌、雄激素比例失调，致使雄激素对雌激素的抑制作用减弱，雌激素水平相对上升，刺激了前列腺过度增殖而出现增生。前列腺增生是缓慢进展的，单纯药物治疗只能缓解症状及延缓进展，部分患者最终需遵医嘱，通过外科手术或微创治疗解除排尿困难及并发症。

前列腺钙化及结石。前列腺钙化常常与前列腺增生、前列腺炎等疾病伴发，其发生的原因与高尿酸血症和尿液酸化有关。由于尿酸的溶解度有限，当长期憋尿，尿液处于过饱和状态会析出结晶，这是形成钙化的主要原因，在炎症、尿潴留、代谢紊乱、感染等的作用下，还可能进一步诱发结石。前列腺结石由淀粉样小体沉积而成，淀粉样小体又由脱落的上皮细胞和前列腺分泌物组成，其中也含有钙盐和磷酸盐。前列腺钙化与结石都缺乏典型的临床症状，极易被忽视，但前列腺钙化发生率仅低于前列腺增生，且结石一旦形成，除了在前列腺增生手术的同时予以摘除外，暂无有效治疗方案。

前列腺囊肿。前列腺先天畸形、前列腺炎、前列腺增生或前列腺结石等病变均可引起前列腺囊肿，其症状与前列腺炎相似，容易造成误诊，延误最佳治疗时机。前列腺囊肿分先天性和后天性两种，先天性囊肿多位于前列腺上方，可发生于任何年龄；后天性囊肿多在中年后发病，多继发于炎症、增生，经常没有主诉症状，部分小囊肿可引起会阴部胀痛，囊肿较大时可引起尿频、尿急、排尿不畅、残余尿等尿路梗阻症状。总的来说，前列腺囊肿是良性疾病，较小的、无症状的通常不用治疗，而相对大的、有明显症状的可结合患者年龄、囊肿部位等选择手术、电切、穿刺注射硬化剂等方式治疗。

值得一提的是，前列腺癌作为男性泌尿生殖系统发病率较高的恶性肿瘤之一，发病十分隐匿，大多数无症状，常常是患者因肿瘤导致前列腺肿胀或者癌细胞已经扩散带来了排尿困难、下肢麻木肿胀、体重下降等问题才就诊，近七成患者诊断即为中晚期。前列腺癌的病因尚不明确，不过与年龄大、不良生活方式非常相关，八成以上患者为65岁以上男性。前列腺癌的治疗手段包括手术、放疗、内分泌治疗、化疗等，关键要尽早发现。

年轻时就要护好前列腺

耿强强调，不良生活方式对前列腺健康影响巨大，应引起重视。致病因素中居前五位的依次是：饮水量少、过度吸烟、经常憋尿、嗜好辛辣刺激食物、久坐少动。耿强解释说，正常状态下，前列腺产生的前列腺液被排放到后尿道内，随尿液排出体外。当饮水量减少时，尿液会浓缩；排尿次数减少时，尿液内有害物质会长时间积聚浓缩在后尿道，这都会对前列腺、肾脏、膀胱造成损害。据报道，当吸烟者吸入4支香烟后，人体就有明显的代谢性前列腺素分泌，而前列腺素的分泌异常很容易诱发前列腺炎。长期大量进食辛辣食物，会导致前列腺长期处于充血状态，进而诱发前列腺炎。此外，久坐少动使体内代谢物堆积，血液循环变差，可造成前列腺腺管阻塞，腺液排泄不畅，进而使前列腺慢性充血并诱发前列腺炎。既然前列腺疾病可以发生在任何年龄，那建议男性朋友应从年轻时就做好相关预防，具体包括：

戒烟禁酒，少食辛辣。适当食用南瓜子等种子类食物。控制肉食，因为摄入过多动物蛋白含量高的食物可能是前列腺增生的一个重要原因。

合理饮水，避免憋尿。每日饮水量不少于1500毫升，每隔2~3小时要排尿一次。

减少久坐，坚持运动。坐姿持续时间最好不要超过2小时。平时建议多做跳跃运动，前列腺会跟随身体微微震动，促进内部新陈代谢，例如跳绳、半蹲跳、蹲跳、原地跳等，每日练习20~30分钟即可。还可针对性地做提肛运动：吸气时，稍用力收缩肛门附近肌肉，将肛门向上提，屏住呼吸保持2~3秒，然后呼气，放松，2~3秒后重复。反复30次为一组，每天做3~5组。

穴位按摩。常按摩以下穴位对前列腺有好处：神阙穴、气海、关元、中极、阴陵泉、三阴交、足三里等。

温水坐浴。坐浴中药可采用野菊花、苦参、马齿苋、败酱草、延胡索、当归、槟榔、白芷、萆薢，加1500~2000毫升水进行煎制，水温降至40℃左右后进行坐浴，每次30分钟，隔日一次。

保健茶饮。可参考医生指导选择白茅根、败酱草、车前草、蒲公英等。

前列腺病变通过健康体检可有效检出，所以定期体检很重要。前列腺检查正常的男性，随年龄增长，也会逐渐出现增生表现，故不能因之前没事就掉以轻心。超过50 岁的男性，平时可根据国际前列腺症状评分表来自评，必要时去男科就诊；有前列腺病史、肿瘤家族史等的老年男性，最好每年进行一次血清前列腺特异性抗原检查，尽早筛查前列腺癌。(董长喜)