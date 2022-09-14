人大代表建议牙体治疗费用纳入医保 国家医保局答复

国家医保局官网截图。

人民网北京9月14日电 （记者乔业琼）近日，国家医疗保障局在其官网发布对十三届全国人大五次会议第3946号建议的答复(以下简称“答复”)。

针对人大代表提出的关于将牙体治疗费用纳入医保的建议，答复指出，随着生活水平提高和人口老龄化程度加深，口腔种植等缺牙修复服务的费用负担问题已经成为人民群众的新痛点。

为保障人民群众获得高质量、有效率、能负担的缺牙修复服务，满足人民群众对美好生活的向往，国家医保局近期梳理汇总了全国各地口腔种植牙医疗服务价格情况，正在抓紧研究各地价格管理方式、价格水平以及患者费用负担等相关情况。

下一步，将贯彻落实《2022年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》精神，对各级各类医疗机构提供的口腔种植牙服务，启动口腔种植医疗服务和耗材收费专项整治，加强口腔种植类医疗服务价格管理，规范口腔种植类医疗服务项目和价格，降低偏高的医疗费用负担。

此前，今年9月8日国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，要求开展全面覆盖公立和民营医疗机构的口腔种植价格专项治理工作，将对种植牙耗材以集中采购为主要抓手，竞争形成透明合理的价格。