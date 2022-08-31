国家药监局：对集采中选药品实施“一企一策、一品一档”

人民网北京8月31日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，8月30日，国家药监局组织召开集采中选药品质量监管工作推进会，对集采中选药品质量监管工作进行再强调、再动员、再部署。

会议指出，推进实施药品集中带量采购，是党和政府有效保障人民群众身体健康和生命安全的重大决策，在降低药品价格、增进民生福祉、推动三医联动改革等方面发挥了重要作用。

国家药监局党组成员、副局长黄果对当前集采中选药品的质量安全形势进行了分析，对下一步工作进行部署。

一是着力压实企业主体责任。通过政策宣贯和法规培训，强化企业关键岗位人员的法律意识、质量意识、合规意识；通过全覆盖监督检查和产品抽检，督促企业持续合规生产经营、严控药品质量风险；督促企业健全全生命周期管理，落实全过程追溯管理责任。

二是建立健全监管台账。对中选药品实施“一企一策、一品一档”，坚持问题导向，实现监管信息共享，以信息化手段提升监管针对性和实效性。

三是努力形成监管合力。统筹运用各种监管手段，充分调度各层级监管资源，改进跨部门协作机制，及时识别、控制风险，形成齐抓共管的工作格局。