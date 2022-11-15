直播预告：胰腺癌的早期筛查及诊治

为持续提高百姓对高发疾病防治的认知，《健康医“声”说——高发疾病防治科普讲堂》专栏邀请权威医学专家，为大众普及临床中高发疾病的防治知识。

11月15日15：00-16：00，浙江大学医学院附属第二医院肝胆胰外科常务副主任严盛将做客“人民好医生”客户端直播间，就胰腺癌的相关知识与网友进行分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

严盛，主任医师，教授。浙江大学医学院附属第二医院肝胆胰外科常务副主任，中华医学会外科学分会外科手术学学组委员，国家卫生与计划生育委员会加速康复外科专家委员会委员兼秘书长，中国医师协会外科医师分会加速康复外科专家委员会委员兼秘书长，浙江省中西医结合学会普通外科专业委员会 常务委员，浙江省卫生高层次人才培养计划创新人才，中国医师协会内镜医师分会腹腔镜专业委员会委员，肝胆胰外科ERAS专业委员会常委。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

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