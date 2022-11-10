生肉不能直接在家冲洗？咱又做错了？

前不久有条热搜，话题是“原来生肉不能直接在家冲洗”，阅读量高达4.4亿，超过40家媒体发布，相关微博近7万条，可以说是大大地吸引了一波流量。在这个话题下，网友们开启了“发懵”“玩梗”模式，有的觉得这样小心翼翼让人对食物产生焦虑；还有的网友开玩笑表示“不在我家里洗，那去你家里洗？”

作为一个“科普”话题，属实是抓住了“流量密码”，其中的道理很简单。其实就是：生肉上有一些细菌，用水冲洗的时候，会随着水溅到水池与灶台上从而造成细菌的扩散。

这个说法本身是正确的，但是把这条“正确信息”演绎成“不能直接在家冲洗生肉”，算是有些制造焦虑了。

关于冲洗生肉与食品安全的关系，下面几点结合起来才能构成“正确认知”：

1.从细菌的角度说，其实没必要冲洗生肉。生肉上当然有一些细菌，但是把肉做熟也就杀死了。而且，用水冲洗，去除细菌的效率也很低。

2.人们洗生肉也并不是为了去除细菌，而是洗掉血水之类的东西。甚至或者，仅仅就是心理上觉得该洗一下。

3.冲洗生肉溅水确实会增加一点细菌的扩散，不过，其实，在多数人的厨房里，灶台和水池上本来的细菌可能就比肉上的多得多。增加那一点还是避免那一点，其实没有多大影响。

4.对于厨房卫生来说，需要做的是经常清洁、保持干燥，把各种来源的细菌隐患消除掉，而不是避免“某种特定来源的细菌污染”。

5.对于厨房食品安全来说，“生熟分开”“充分加热”是终极武器。

简而言之，对于“用水冲洗生肉”这事儿，其实是“没有必要”“可以不洗”，或者最多就是“最好不要直接冲洗”“可以放在水盆里洗，尽量避免水溅出”。“不能”这词，说得好像直接冲洗了就有多大危害一样。

最后说个“冷知识”：把你的手机拿去检测一下，大概率上面也充满了细菌。但是，这条“正确信息”并不是说你要天天对手机消毒，而是说“细菌无处不在，没必要听到有细菌就如临大敌”。

文/云无心（食品工程博士）