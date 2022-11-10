孩子爱吃的奶酪棒营养吗？需要弄懂这几点

奶酪，又名芝士，是牛奶经杀菌、发酵、排出乳清后浓缩而成的奶制品，也被誉为“奶黄金”。近年来，随着儿童奶酪棒、奶酪片等产品的兴起，我国也掀起了奶酪热。奶酪棒也被家长们奉为“哄娃神器”，一度冲上了热搜。关于奶酪的营养价值和如何选购，也成为家长们最为关心的话题，今天我们一起来剖析剖析吧。

话题一：什么是原制奶酪、

再制奶酪和干酪制品？

干酪也就是原制奶酪，是用牛奶等直接发酵而成的，口感原汁原味，披萨、意大利面都会加原制奶酪，还可以配面包、饼干、葡萄酒。

再制奶酪（再制干酪）是在干酪的基础上进行再加工，添加其他辅料制成的。根据最新发布的《食品安全国家标准 再制干酪和干酪制品》（GB25192-2022），再制奶酪中干酪的使用比例应大于50%。

干酪使用比例在15%-50%之间的称为“干酪制品”或“奶酪制品”。换句话说，奶酪制品中的干酪含量相对少一些。

话题二：吃奶酪棒补钙吗？

《中国居民膳食指南（2022）》建议儿童应该从小养成饮用牛奶、早餐吃奶酪、喝酸奶等习惯，目的就是为了增加钙、优质蛋白质和微量营养素的摄入。《中国食物成分表》（第6版，标准版第二册）显示，每100g干酪中钙含量为799mg，目前市场上儿童再制奶酪钙含量大约在148-725mg/100g之间，大家可以根据这个数据来控制奶酪的摄入量。

那是不是钙含量越高越好呢？一般来说，确实是钙含量高的好。但凡事都有个度，钙摄入太多会增加肾结石和心血管疾病风险。《中国居民膳食营养素参考摄入量（2013版）》对于4-6岁、7-10岁儿童钙的推荐摄入量分别为800mg/天和1000mg/天，而4岁以上各年龄段人群钙的最高可耐受摄入量为2000mg/天，

为了迎合消费者对钙的认知需求，部分奶酪棒中会被添加钙强化剂，比如碳酸钙等。根据国标GB14880要求，原制奶酪和再制奶酪中还可以额外添加250-1000mg/100g的钙。牛奶、奶酪中本身所含的钙是乳钙，吸收率高达62%-70%，相比于钙强化剂，更易于消化吸收，是碳酸钙和葡萄糖酸钙的2.5倍，是乳酸钙的1.75倍。而且食用乳钙不会导致气胀、浮肿、便秘，是目前婴儿补钙的较佳来源。

消费提示：应该关注奶酪棒中干酪的含量

目前奶酪棒产品中干酪添加量有的达到80%，有的不到20%，来源于干酪本身的钙才是我们真正应该追求的。我们在挑选奶酪棒的时候，需要留意配料表，看看钙来源除了干酪本身，是否也有碳酸钙等营养强化剂。

话题三：吃奶酪棒补充蛋白质吗？

奶酪富含丰富的优质蛋白，蛋白质约占干酪重量的8%-33%，而牛奶中蛋白质含量约为3.3%。奶酪棒等产品中，一般来说，也是蛋白质含量高的好。

有部分生产者会在产品中添加浓缩牛奶蛋白、乳清粉或全脂奶粉等原料，一般来说，乳清蛋白更容易被儿童消化吸收，而加入的其他蛋白的实际消化率要低于奶酪本身所含的蛋白质。奶酪的发酵和成熟对自身酪蛋白有预分解作用，形成肽、氨基酸等小分子水溶性化合物，更容易被肠道吸收。

消费提示：配料表中蛋白质含量过高的话要关注是否有其他添加

1.应该关注奶酪棒中干酪的含量，来源于干酪本身的蛋白质才体现出奶酪的价值，否则直接喝牛奶或奶粉就可以了，毕竟便宜啊。

2.不要过分迷信蛋白质含量，奶酪中的蛋白质含量本身已经比较高了，如果发现奶酪棒中蛋白质含量非常高，建议细看配料表，看看里面干酪的添加量是多少，有没有使用浓缩牛奶蛋白或全脂奶粉等富含蛋白质的原料。

话题四：奶酪生产中食盐用得比较多，钠含量越低越好吗？

奶酪生产中加盐量因品种而定。大部分奶酪的盐含量为0.5%-3%，而蓝纹奶酪或白霉奶酪可达3%以上。可以说，大部分奶酪的含盐量都比较高，部分含盐量低的奶酪，通常是发酵时间非常短或保存期短的新鲜奶酪，比如马苏里拉奶酪、乳清奶酪、布拉塔奶酪等。

目前，市场上儿童再制奶酪的钠含量大约在190-1400mg/100g之间（1g钠相当于2.5g盐），而奶酪棒的钠含量大概在200-600mg/100g。

对于消费者来说，是否要一味追求低钠呢？

食盐是制作奶酪的重要原料，它有六方面作用：第一，降低水分，促进乳清充分排除；第二，调节酸度，0.5%以上的盐含量可抑制乳酸菌活性，从而抑制奶酪酸度的上升；第三，改善组织状态和外观，使奶酪变得更加光滑；第四，改善产品风味，食盐的加入量与成熟奶酪的香味之间保持平衡时风味最好；第五，控制奶酪孔眼形成程度；第六，抑制微生物生长繁殖，起到防腐作用。

因此，盐在奶酪的整个生产过程中起到关键作用，是其他添加剂难以替代的。用一句话形容：“没有盐，就没有奶酪。”而作为人体中重要的无机元素，钠能调节机体水分，维持酸碱平衡，还可以维持神经和肌肉兴奋性。

消费提示：过分追求低钠可能会影响产品中的奶酪用量

1.奶酪的制作需要加盐，奶酪棒中含有适量盐是正常的，过分追求低钠奶酪棒，可能导致成品中奶酪用量减少。目前网上流行的钙钠比的概念，并不能反映奶酪中钙和钠的绝对含量。应该用配料表结合营养成分表，去帮助选择，因为钙是可以人工强化的，氯化钠也是可以用氯化钾替代的。

2.奶酪作为含盐量较高的食品，在西餐中常作为佐餐、配料，有点儿类似中餐中常用的豆瓣酱、腐乳等调味品。企业针对中国人口味特点开发出了奶酪棒这一零食形态的产品，但它毕竟不是主食，在享受奶酪棒美味的同时，也应控制食用量。

总结来说，奶酪是牛奶的精华，全世界有几千种奶酪，每种奶酪独特的风味是其精髓，选择时，只要符合国家标准的产品都可以选择，喜欢的口味都可以选择。购买时多看看配料表和营养标签，并关注“干酪添加量”这一指标。当然，由于不同种类干酪的蛋白质、脂肪、钙和钠含量不同，也会导致相同干酪添加量的奶酪棒存在营养成分的差异。

最后我们要记住：全面的营养均衡不是单一食物（包括奶酪）能够解决的，还应该放到饮食搭配中去整体考虑，根据个体情况来选择。 文/朱大洲（农业农村部食物与营养发展研究所研究员）