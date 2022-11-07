国家卫健委：11月6日新增新冠肺炎本土确诊病例535例、无症状感染者4961例

11月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例569例。其中境外输入病例34例（广东10例，福建6例，北京3例，四川3例，内蒙古2例，上海2例，江苏2例，天津1例，辽宁1例，浙江1例，山东1例，云南1例，陕西1例），含4例由无症状感染者转为确诊病例（北京1例，天津1例，江苏1例，四川1例）；本土病例535例（广东224例，内蒙古57例，河南42例，重庆42例，北京41例，新疆30例，山西22例，四川19例，湖南10例，云南10例，黑龙江9例，陕西7例，福建5例，山东5例，青海3例，甘肃2例，宁夏2例，天津1例，河北1例，江苏1例，江西1例，湖北1例），含60例由无症状感染者转为确诊病例（广东39例，四川5例，北京4例，陕西3例，黑龙江2例，福建2例，青海2例，山西1例，云南1例，宁夏1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例276例，其中境外输入病例62例，本土病例214例（广东61例，内蒙古36例，西藏25例，山西20例，北京13例，陕西13例，福建7例，重庆7例，四川7例，天津5例，青海4例，黑龙江3例，江苏3例，云南3例，浙江2例，新疆2例，河北1例，山东1例，贵州1例），解除医学观察的密切接触者82733人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例504例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例26105例，累计治愈出院病例25601例，无死亡病例。

截至11月6日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例6617例（其中重症病例30例），累计治愈出院病例252280例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例264123例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者8328964人，尚在医学观察的密切接触者683516人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者5074例，其中境外输入113例，本土4961例（广东1882例，内蒙古976例，新疆585例，黑龙江281例，河南264例，湖南257例，青海115例，重庆84例，山东74例，四川74例，湖北61例，山西53例，甘肃51例，福建35例，河北32例，云南30例，北京18例，陕西17例，辽宁13例，天津12例，吉林10例，江苏8例，西藏7例，安徽6例，浙江5例，江西3例，广西3例，宁夏3例，上海2例）。

当日解除医学观察的无症状感染者906例，其中境外输入145例，本土761例（广东124例，新疆103例，黑龙江100例，陕西50例，云南43例，青海40例，湖北36例，四川34例，内蒙古33例，山东25例，天津24例，山西21例，河北19例，上海14例，浙江13例，重庆13例，广西12例，江苏11例，福建11例，西藏9例，宁夏7例，吉林6例，安徽5例，北京2例，江西2例，甘肃2例，辽宁1例，河南1例）；当日转为确诊病例64例（境外输入4例）；尚在医学观察的无症状感染者35255例（境外输入1097例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8326960例。其中，香港特别行政区438627例（出院92863例，死亡10470例），澳门特别行政区795例（出院787例，死亡6例），台湾地区7887538例（出院13742例，死亡13198例）。