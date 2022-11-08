西嘉亮相第五届进博会 加速创新助听解决方案

第五届中国国际进口博览会在上海开幕。WS Audiology集团旗下助听器品牌Signia西嘉助听器（以下简称西嘉）再次登陆“医疗器械及医药保健”展区。

西嘉公司负责人华伯德表示：“在中国扩大开放、鼓励创新的发展政策下，进博会为西嘉这样的跨国企业带来了展示前沿科技以及与本土伙伴交流创新成果的机遇。作为进博的‘老朋友’，西嘉一如既往带来了全新助听解决方案以及前沿的助听产品矩阵。得益于进博的‘溢出效应’，西嘉过往多款创新助听解决方案得以在中国落地，切实地惠及了中国广大的听损人士。未来，我们也将秉承初心，将更多前沿的助听产品以及解决方案带来中国，助力更多听损人士建立与世界沟通的桥梁，成就精彩生活。我们愿与政府、医疗机构以及本土合作伙伴携手，共享中国机遇，共建健康中国。”

据了解，围绕“灵动之声，精彩由我”这一主题，西嘉推出中国首发首展的助听器并展出一众创新助听产品及解决方案，以沉浸式互动体验生动诠释西嘉以创新科技赋能卓越聆听体验的品牌理念，以及持续助力中国民众听力健康、赋能“健康中国”的初心与决心。

西嘉助听器展台（受访者供图）

西嘉在此届进博展台专门设立了“声音体验区”，定时安排听力科普讲座和互动问答环节，帮助大众理解助听器的听力学原理。该展区还为到场参观者现场模拟西嘉魅影AX助听器如何在日常嘈杂环境声中为佩戴者带来卓越的聆听体验，通过更贴近真实感受的观展体验，观众能够更直接地感受西嘉如何用创新科技真正帮助佩戴者建立与外界的有效沟通。西嘉呼吁大众建立正确的听力健康认识，通过佩戴合适的助听器来及时干预听力下降，保护残余听力，帮助听损人士提升日常表现，回归品质生活。在“声音体验区”以外，本届进博会西嘉还全新升级了多重展区“新品展示区”、“产品及品牌区”及“咨询区”。

华伯德表示：“秉持在中国、为中国的理念，西嘉持续加码中国市场，加速线上线下渠道布局，不断提升助听产品的可及性。依托中国开放共赢的营商环境，西嘉也享受到了国内国际双循环发展格局中的红利。目前，西嘉在苏州的亚洲制造中心正为中国、美国以及欧洲市场供应产品。未来，西嘉也将继续深耕中国市场，借力进博平台不断加速创新助听解决方案的落地，与更多本土合作伙伴聚力推动听力健康行业的发展。”