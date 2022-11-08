蔡司：提供更符合中国市场的解决方案

11月7日，在第五届中国国际进口博览会上，“蔡司+”战略首次对外发布，同时，作为“蔡司+”战略的重要实践，蔡司与本土企业深圳贝安特医疗合作开发的蔡司数字病理成像系统也在进博会上首次亮相。

蔡司公司负责人张育薪表示：“蔡司进入中国已有65年之久，我们始终将服务中国国家战略作为重要使命，并以满足市场需要为发展导向。随着中国的快速发展，多领域对前沿技术的需求都在不断凸显，由此也对我们提出了新的期望。‘蔡司+’战略正是在此背景下的顺势而为。”

据介绍，“蔡司+”战略的初衷在于与中国共享前沿科技。蔡司长期专注于用先进的技术为客户提供全面的解决方案，在显微镜、医学器材、光学眼镜、光电子设备、半导体以及工业测量仪等领域表现卓越。通过“蔡司+”战略，蔡司将与中国本土企业分享前沿科技及创新成果，并以创新的合作形式为本土企业赋能，帮助其自立自强；同时，携手本土企业，提供更符合中国市场的解决方案，推动科技创新成果转化，助力多领域高质量发展。

“蔡司+”战略为中国市场量身打造，将通过技术赋能的模式落地实施。一方面，蔡司将为中国提供技术支持，尤其是加大对中国合作伙伴、科学家、高校的支持力度，助力中国医学、中国制造、中国科研领域发展；另一方面，蔡司还将为中国本土企业提供技术扶持，帮助本土企业解决技术难点，突破创新瓶颈，推动优秀资源下沉，提高本土企业科技创新能力，以便更好地服务市场需要。此外，蔡司还将积极融入本地生态圈，整合长三角、京津冀、粤港澳大湾区等地区资源，发挥自身优势助力区域一体化建设。本次与贝安特合作开发的数字病理成像系统，正是对“蔡司+”战略的实践成果之一。

张育薪表示，蔡司数字病理成像系统的顺利开发与落地，是“蔡司+”战略可行性的有力证明。蔡司将不断累积实践经验，持续推进“蔡司+”战略，发挥技术优势协同本土高科技企业解决实际问题，助力健康中国等国家战略的达成。