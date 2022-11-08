光明乳业：用国际化视野链接全球美食 践行可持续发展之路

11月7日，在第五届中国国际进口博览会THE SMART CHAIN全球食品集成分销平台乳品日当天，光明乳业举办乳品日主题活动。活动以一款精美的中法双拼蛋糕点亮全场。光明乳业在第五届进博会上精彩亮相，用国际化视野链接全球美食，推动国内绿色环保理念走出国门。

光明乳业相关负责人表示，作为开展牛奶纸盒回收绿色大行动的乳制品企业，光明乳业不仅把海外高品质乳制品引入国内，更把海外企业先进的绿色可持续理念一同带入国内。在乳品日活动现场，光明乳业携旗下海外子公司新莱特乳业为乳制品企业零碳未来带来新的探索方案，不断践行独有光明特色的可持续发展之路。

现场，新莱特乳业公司负责人通过视频为大家分享了“源自优质奶源Made With Better Milk”项目，向参观者展示海外企业为可持续发展及节能减排所做的努力。光明乳业还邀请到法国蓝带厨艺学院技术总监与上海市劳动模范、光明乳业首席烘焙师为大家带来两款造型奇特的蛋糕，一个装点着牡丹与玫瑰，寓意着中西合璧；一个为德国传统黑森林蛋糕，寓意着自然力量。

乳品日光明乳业主题活动现场（受访者供图）

除了乳品日主题活动，本届进博会，光明乳业的展台同样看点十足。展台启用互动大小屏联动装置，让现场观众在趣味中感受光明牧场的自然纯净。展台还采用无极变色氛围灯、柔性屏幕等技术，可以沉浸式体验来自不同国家的异域风情，现场感受到乳品与科技结合的魅力。

该负责人表示，作为扎根、成长在上海的百年乳企，光明乳业以进博会为契机，积极把握住在家门口与世界分享的机会，向世界递出光明名片。历经五届进博会，未来，光明乳业将继续发挥品牌优势，积极推动中国乳业强国建设，让上海市民离不开光明，为中国乳业走向世界贡献光明力量，让更多人感受美味和健康的快乐。