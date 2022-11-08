欧姆龙赵耀：构建智慧医疗生态圈 满足居民健康管理需求

“今年是欧姆龙健康医疗第五次参展进博会，进博会在数字化、智能化转型等方面迸发出的澎湃活力和无限机遇给我们留下了深刻印象。”

在第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，欧姆龙健康医疗（中国）有限公司董事总经理赵耀向人民健康介绍了本次参展的亮点产品和服务。他表示：“中国市场已成为欧姆龙健康医疗最大的海外市场，也是我们加速推进数字化战略的重点市场。我们希望以进博会为契机，加深与各方的合作伙伴关系，构建智慧医疗生态圈，惠及中国居民健康管理需求。”

本届进博会上，欧姆龙健康医疗展示了包括房颤血压计、夜间手腕血压计在内等多款新产品。赵耀介绍说：“欧姆龙健康医疗一直希望把进博会作为支点，进一步深度融入中国新发展格局，为满足中国在完善养老服务体系等方面的社会需求和政策举措提供支持。本次欧姆龙出展的新的设备和服务有便于多元化、数字化的血压管理，能够提供一站式家庭预防医疗服务，有效地为房颤及夜间高血压的预防和诊疗提供支持。”

展台现场，一款智能语音管理盒子吸引了众多关注。赵耀介绍，欧姆龙智能语音管理盒子定位为“一家人的慢病管理专家”。盒子的专业管理系统与欧姆龙健康医疗各类产品的健康数据打通，消费者可以及时上传血压、血糖等多元数据，实时智能追踪身体健康状况。此外，还拥有每月生成健康周报、配备服药记录和异常数据实时推送、推送专家科普内容等功能，为消费者带来数字化家庭健康管理的新体验。未来，产品还将利用AI分析健康数据，帮助有需要的用户建立慢病管理档案，为就医诊疗的判断决策等提供更多依据。

“欧姆龙作为专业的医疗健康品牌，拥有强大的技术实力，深耕中国市场数十年，获得了众多消费者的青睐。与此同时，欧姆龙健康医疗在技术上也不断在和医疗专家、医疗机构进行一些持续性的前瞻性的学术研究与合作，所有的价值沉淀共同造就了欧姆龙智能语音管理盒子拥有的独特竞争力。”赵耀介绍。

此外，欧姆龙健康医疗还展出了“MMC健康便利店”和“MMC健康驿站”项目。“这两个项目作为标准化代谢性疾病管理中心院外服务的重要组成部分, 配备与医院同等级别的专业检测设备，以‘智慧化医疗硬件+医院级体验服务’的集成式创新模式，连接全国医疗网络资源为患者提供专业的慢病管理解决方案及用药指导等一系列服务。”赵耀说。

今年，欧姆龙集团将全球层面提出的面向下一个十年的长期战略规划“Shaping the Future 2030”理念也带到了进博会上，其中“延长健康寿命”作为欧姆龙未来致力于实现的三大愿景之一，不断指引欧姆龙健康医疗打造满足社会和人类期待的全新设备和服务。

面向未来，赵耀表示，欧姆龙将紧紧围绕“零心脑血管事件”、“呼吸系统疾病零恶化”、“日常活动受慢性疼痛零影响”三个“零”目标，持续创新不息，探索不止，用科技医疗设备和创新的慢病管理解决方案，推动并完善社会医疗体系，为地球上每来实现“Going for ZERO”的美好愿景。