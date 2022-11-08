超市里的新变化（新时代画卷）

北京市鸭子桥百姓生活服务中心便民超市内，顾客在挑选蔬菜。近年来，许多城市打造“一刻钟便民生活圈”，极大提升了市民在购物、餐饮、医疗等方面的便利度。

本报记者 张武军摄

北京盒马鲜生超市十里堡店内，挂在金属链条上的分拣包在保护网上方运输。顾客可线上下单，由店内员工分拣打包后通过配送员送货到家。不同颜色的包装袋代表不同品种的货物，实现精细化、高效率配送。

本报记者 张武军摄

顾客在一家超市的会员店体验智能健身器。随着智能经济的发展，超市中的智能科技商品越来越多样，如VR眼镜、AI装备等，让顾客在线下获得体验机会，弥补了网购的不足。

本报记者 张武军摄

北京七鲜超市姚家园店，顾客使用自助结账系统进行支付。

本报记者 蒋雨师摄

数据来源：国家统计局、中华全国商业信息中心

在互联网技术支持下，传统超市纷纷进行线上线下一体化转型。消费者在家用手机应用程序下单，超市工作人员第一时间就能收到订单提醒并进行商品分拣打包。配送员在超市取货后送货上门，实现消费者足不出户，商品配送到家。

图为消费者通过“多点”手机应用程序购物并预约3小时后送货上门。

本报记者陈斌摄

收到订单后，北京物美超市十里堡店的工作人员在货架上挑选商品并打包。

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配送员在预约时间内将商品送到消费者手中。

本报记者陈斌摄

超市是百姓日常消费中最常接触的零售业态之一。自上世纪90年代起，凭借品类全、价格低、一站式购齐等优势，超市企业迅速发展，颇受消费者欢迎。逛超市成为人们日常生活的重要组成部分，既能购物选品，又能放松休闲。目前我国超市业态形成了“大型超市+超市+社区超市”的格局。

近年来，随着城乡居民消费升级步伐加快，对品质化商品和服务的需求更大，超市产业链上下游新业态、新技术、新模式竞相涌现，持续为百姓品质生活添彩：

仓储式会员超市走俏。与普通商超相比，仓储式超市在扩大购物空间、降低价格、推出自营商品、提升服务质量等方面发力，并采用会员制模式进一步增强消费者黏性。

新型零售超市兴起。依托大数据、信息化、移动互联等数字化技术及高效的物流体系，打造线上线下一体化的新零售业态，将科技融入餐饮、物流、零售领域。即时配送到家、线上支付、随时购……互联网带来了一系列服务创新，助力一刻钟便民生活圈建设。

精品进口商品超市流行。从欧洲名酒到南亚椰汁，从南美车厘子到北美龙虾……覆盖众多品类的优质、高档进口商品琳琅满目，让人们在家门口就能“购全球”，尽享“开放大门越开越大”的发展成果。

新需求催生新业态，新模式带来新发展。随着越来越多的消费者愿意为高质量商品与购物体验买单，可以预见，未来超市的业态将会更加丰富。无论业态如何嬗变，超市都要始终把商品和服务做好，打造品质好物和韧性灵活的供应链，以优质服务赢得回头客。相信以超市为代表的实体店，通过充分发挥其消费群体基础与线下购物体验的固有优势，接续探索多元化的创新业态，加速线上线下融合，定能实现更大发展，更好满足人民对美好生活的向往。

（本报记者 齐志明）

《 人民日报 》（ 2022年11月08日 17 版）