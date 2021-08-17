双平台发力 京东超市有机联盟全面升级

随着消费升级的步伐加快，有机、健康的生活方式越来越受推崇，在新的消费习惯形成之际，无论是对消费者还是平台，都是一次探索和尝试。近日，人民网·人民健康与京东超市达成平台级合作，以媒体平台之力助力有机品类市场增长，升级京东超市有机联盟。未来，人民网·人民健康将作为京东有机联盟官方合作平台，和有机联盟各品牌共同推进有机健康消费增长，打造有机品类的国民消费优秀案例。

据介绍，2020年8月，京东超市有机联盟正式成立，吸引了众多有机品牌加盟。一年以来，京东超市有机品类不断发力，开放“京选有机”入口，拓展有机人群圈层。同时，在有机品牌、产品、店铺等多方面也不断发力，以京东的科技之力、运营之力，完善有机商品体系和标准，加速有机行业大盘的增长。

除此之外，8月16日，京东超市还联合抖音共同打造了“双平台有机生活节”。此次有机生活节，伊利金典、惠氏启赋、伊利金领冠、飞鹤、圣牧有机、雅培菁挚有机、西麦、桂格、穗格氏、欣和禾然有机、卓牧等有机联盟成员品牌与京东超市协同发力。据了解，本次活动将传统电商与兴趣电商结合，通过明星直播的形式进行打造。

京东超市相关负责人指出，此次有机生活节充分发挥了京东超市有机联盟中各个品牌的明星、营销等资源优势，配合抖音平台的内容与流量“利器”完成了京东超市有机消费场景链接。在此过程中，京东超市有机品类充分发挥了连接器的作用，上游连接有机产品和物流履约，下游连接消费场景，用更低的履约成本、更优的服务体验，让有机品类可以在线上、线下多端场景不断满足用户的需求。

针对有机品类的增量问题，本次有机生活节京东超市进一步释放平台的供应链中台优势，对新锐品牌、新品进行额外激励扶持，搭建有机品类营销新赛道。

“未来，京东超市还将持续扩大有机联盟规模，赋能新兴有机品牌，发挥京东数智社会化供应链优势，共同推动有机品牌健康发展，为消费者提供优质的有机、健康消费。”该负责人表示。