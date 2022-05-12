激活银发浪潮的发展潜力（人民时评）

退休之后做什么？是居家休闲娱乐、颐养天年，还是投身社会发挥余热、老有所为？这是每个老年人都将面临的选择题。如今，一些老人的退休选择给人启示：或积极投身老年志愿组织，为基层治理贡献力量；或发挥经验和专业之长，在企业、社会组织中兼职；或作为新乡贤回归故园，将技术、资金、人脉等资源带回农村，积极推动乡村振兴。他们用实际行动证明，老年人是社会的财富。

人口老龄化是社会发展的重要趋势，是人类文明进步的重要体现，也是我国今后较长一个时期的基本国情。党的十九届五中全会将积极应对人口老龄化确定为国家战略。2021年，我国60岁及以上的老年人口总量超2.67亿，“十四五”期间预计将超过3亿。努力挖掘人口老龄化给国家发展带来的活力和机遇，既要注重发挥老年人作为劳动力、人力资本和创新主体的作用，也不应忽视老年人作为消费者群体产生的需求拉动作用。从这个角度看，老龄化会带来各方面挑战，但应对得当，也可以把挑战变为机遇，激活隐藏在老龄化中的发展潜力。

开发和利用处于活力期的老年人力资源和人力资本，能为经济社会发展提供新动力。低龄老人占比较大，是当前一个阶段我国老龄化的重要特征。2030年前，老年人口增长仍以70岁以下的低龄老人为主。研究显示，在老年人力资源构成中，低龄、健康的老年人是主体。如果这部分老年人能够发挥余热，无疑将对经济社会发展产生积极影响。《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》提出，把老有所为同老有所养结合起来，完善就业、志愿服务、社区治理等政策措施，充分发挥低龄老年人作用。今后，我们应充分发挥老年人积极作用，不断促进老年人社会参与，深入挖掘老龄社会潜能，激发老龄社会活力，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程。

壮大“银发经济”，还要促进老龄产业发展。随着老年人口基数不断增长，老年人经济需求和潜在购买能力将带动可观的市场消费。据预测，未来10至15年是养老产业快速发展的黄金时期。医疗健康、生活照料、老年用品、休闲旅游产业将会迎来规模庞大的消费需求，进而拉动经济增长。与此同时，仅依靠家庭对老年成员提供养老照料已显不足，需要大力发展社会化和专业化的养老服务。从这个意义上讲，人口老龄化也意味着消费市场的提档升级，这是前所未有的新机遇。促进养老、健康、体育、文化、旅游等产业融合发展，鼓励各地发展具有比较优势的特色老龄产业，更好满足老年人多样化、个性化需求，老龄产业将发展成一片风光无限的新蓝海。

莫道桑榆晚，为霞尚满天。我们要主动作为、积极谋划，走出一条中国特色积极应对人口老龄化道路。应倡导积极老龄观、促进健康老龄化，在老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐上不断取得新进展，让老龄人口成为经济社会发展的新资源、新财富、新动力。

《 人民日报 》（ 2022年05月12日 05 版）