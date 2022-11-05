罗氏诊断：从进博会“展商”变“投资商”持续深耕中国

“五年来，我们深切感受到进博会在加速创新产品的在华落地、促进行业合作的助推效应。”近日，谈及公司积极参与进博会，罗氏诊断中国总经理姚国樑表示，“除了医疗器械及医药保健展区1000平方的主展台，罗氏诊断也积极响应今年新设的‘展商变投资商’展示区，将围绕‘投资、合作、赋能’三大板块展示公司在华发展与合作的成绩。”

图为第五届中国国际进口博览会现场罗氏展台

据介绍，11月5日，罗氏诊断以“聚力创新，引领未来”为主题，携多款体外诊断解决方案再度亮相第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”），重点展示在个体化医疗、数字化转型和本土化合作的最新成果。在1000平米的展区，罗氏诊断带来14款全球领先的体外诊断产品，包括中国首发的四款和专为中国市场开发的数字解决方案。

“罗氏诊断高度重视进博会这一创新展示和开放交流的平台。”姚国樑表示，“过去五年来，我们借助进博会平台强大的影响力和溢出效应，不断加快创新体外诊断解决方案在中国的落地，满足中国患者的需求。同时，我们持续扩大进博‘朋友圈’，与本土合作伙伴持续深化合作，投资合作项目落地成果丰硕。”

据介绍，中国是罗氏全球重要的市场之一。近年来，罗氏在中国布局了创新中心、制造基地、孵化器等，不断提升本土创新、研发和生产实力，未来罗氏也将通过在这些领域的持续投入，改善中国患者疾病全程管理，助力“健康中国2030”的实现。

对此，姚国樑表示：“通过参加进博会，我们真切地感受到中国不断扩大开放、促进合作的信心，这更加坚定了我们在华持续深耕发展的决心。罗氏诊断将凭借创新技术及本土化的合作，充分参与到国际国内双循环的新发展格局中，共建本土医疗生态圈，为提高人民健康水平持续贡献力量。”