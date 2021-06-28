医渡科技与罗氏达成战略合作意向 推动个体化精准医疗的发展

近日，医渡科技有限公司（下称“医渡科技”）与罗氏宣布达成战略合作意向，将携手探索开发个体化及精准医疗体系的创新发展。

根据战略合作意向，医渡科技与罗氏将合作探索建立数字疾病诊断与管理平台和生态系统，该平台将承载医渡科技和罗氏的数字化医疗解决方案，旨在全面支持中国的患者诊疗全流程，包括早期筛查、诊断、治疗、处方、购药和随访等，以此助推中国临床诊疗结果和价值医疗。此次合作意向将聚焦但不限于肿瘤学、肝病学、传染病学、神经学、糖尿病和心血管疾病。

医渡科技创始人、董事长宫如璟表示：“这次战略合作，将是医渡科技在生命科学领域的又一次重要探索与实践，希望精准医疗与新技术的发展，能够实现更多个性化治疗。‘使价值导向的精准医疗惠及每一个人’是医渡科技的使命，未来公司将继续利用人工智能推动技术融合、业务融合，充分挖掘医疗人工智能化应用价值，做足资源、做强研发，以科技向善、智慧向上，助力增进百姓医疗健康福祉。”

罗氏诊断中国总经理姚国樑表示：“罗氏致力于为患者提供真正的个体化医疗，携手各方合作伙伴，打造一体化医疗健康生态圈，为患者的疾病诊疗提供全程支持。此次，罗氏中国与医渡科技的合作就是我们在践行这一战略过程中的重要一环。通过此项合作，双方将在数字化领域共创、共建和共享价值，推动行业的又一次发展，最终造福更多中国患者。”

罗氏制药中国总裁周虹表示：“创新无国界，打造以患者为中心的创新生态圈需要多方合作。此次罗氏中国与医渡科技的合作是优势互补，相信通过此次合作，不仅在新药突破上，也能在数字化医疗解决方案上为中国患者带来更大的获益。”