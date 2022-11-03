国家卫健委：11月2日新增新冠肺炎本土确诊病例531例、无症状感染者2669例

11月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例581例。其中境外输入病例50例（福建20例，广东12例，北京6例，内蒙古2例，上海2例，江苏2例，云南2例，天津1例，浙江1例，河南1例，四川1例），含5例由无症状感染者转为确诊病例（北京2例，浙江1例，福建1例，河南1例）；本土病例531例（内蒙古192例，广东103例，福建52例，河南35例，北京28例，山西28例，新疆25例，陕西17例，重庆10例，四川9例，黑龙江6例，山东6例，湖南5例，江苏4例，云南4例，青海3例，宁夏2例，天津1例，上海1例），含87例由无症状感染者转为确诊病例（福建37例，广东34例，北京5例，山西4例，重庆2例，四川2例，陕西2例，内蒙古1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例271例，其中境外输入病例57例，本土病例214例（西藏40例，广东36例，内蒙古29例，陕西20例，北京18例，山西17例，四川10例，新疆7例，湖南5例，重庆5例，江苏4例，浙江3例，安徽3例，云南3例，天津2例，上海2例，福建2例，贵州2例，山东1例，河南1例，广西1例，甘肃1例，青海1例，宁夏1例），解除医学观察的密切接触者63178人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例523例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例25895例，累计治愈出院病例25372例，无死亡病例。

截至11月2日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例5164例（其中重症病例27例），累计治愈出院病例251162例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例261552例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者7998739人，尚在医学观察的密切接触者650490人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者2791例，其中境外输入122例，本土2669例（内蒙古741例，新疆376例，广东356例，黑龙江191例，河南141例，湖南125例，青海108例，山东95例，福建84例，湖北77例，甘肃59例，山西58例，云南50例，河北46例，四川36例，陕西33例，辽宁23例，江苏18例，吉林11例，天津10例，重庆7例，安徽6例，宁夏6例，西藏5例，北京3例，上海2例，广西1例，贵州1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者917例，其中境外输入127例，本土790例（宁夏263例，新疆103例，内蒙古71例，广东58例，陕西44例，山东30例，湖北29例，四川27例，天津22例，上海18例，山西16例，江苏16例，安徽12例，重庆12例，湖南9例，云南9例，吉林8例，河南8例，广西8例，黑龙江7例，西藏5例，河北4例，贵州4例，江西2例，甘肃2例，辽宁1例，福建1例，青海1例）；当日转为确诊病例92例（境外输入5例）；尚在医学观察的无症状感染者23516例（境外输入1093例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8217278例。其中，香港特别行政区436358例（出院91935例，死亡10418例），澳门特别行政区795例（出院787例，死亡6例），台湾地区7780125例（出院13742例，死亡12929例）。