第四届进博会举办医疗器械及医药保健展区线上招商路演

8月11日，由中国国际进口博览局、中国银行共同主办的第四届进博会首场线上招商路演在国家会展中心（上海）举办。据悉，此前已在湖南长沙、江苏淮安、上海、甘肃天水等地举办了4场线下线上相结合的招商路演。

据了解，此次招商路演主要面向第四届进博会医疗器械及医药保健展区的采购商和专业机构，中国国际进口博览局副局长刘福学、中国银行总行交易银行部总经理王晓等出席活动并讲话。活动重点介绍了第四届进博会整体情况及独特优势、专业观众注册及相关注意事项、医疗器械及医药保健展区特色亮点，参展商代表强生、罗氏、雅培、辉瑞、美敦力等，分别介绍了第四届进博会参展计划和展品信息等。

强生中国总裁委员会成员、政府事务副总裁阙非表示，第四届进博会，强生将在医疗器材、制药、消费品和全视业务领域展出覆盖整个人类生命周期的创新产品、技术和解决方案，包括大量全球首秀、亚洲首秀、中国首秀产品。同时，强生将携开放式创新平台的全球顶尖入驻企业亮相进博科创专区。

罗氏制药中国副总裁隆伟利表示，过去三年，罗氏多款产品借助进博会的窗口，加速进入中国市场。今年是罗氏第四年参加进博会，罗氏将在1000平方米的展区内带来产品与创新成果等个体化医疗解决方案，打造开放、合作、创新的本土医疗健康生态圈，推动人民健康水平的提升。

雅培心脏节律管理业务中国区总经理张焱表示，将在第四届进博会展示百余款科技创新成果，其中包括突破性“不扎手指测血糖”、具有蓝牙连接功能的Gallant植入式心律复律除颤器（ICD）和植入式心脏再同步复律除颤器（CRT-D）等。

辉瑞中国疫苗市场负责人车艳表示，辉瑞已连续三年参展进博会，在第四届进博会上，将再次以双展台亮相，主展台将为行业和公众带来肿瘤、疫苗、抗感染、炎症与免疫、罕见病五大领域的创新产品和治疗方案；在“公共卫生防疫专区”将分享辉瑞在公共卫生体系建设、公众守护等方面的创新，展示辉瑞疫苗产品和研发的实力。

美敦力大中华区公共事务高级总监唐宁表示，第四届进博会美敦力将携包括神经外科、脊柱手术、心血管、智慧外科、重症、消化及肝脏、肾健康、糖尿病管理等方面的创新产品亮相。

由于线上路演突破了地域限制，甘肃省第三人民医院、南宁市第一人民医院、青海省康复医院、重庆大学附属三峡医院、湖南医药集团有限公司、国药集团重庆医疗器械有限公司、国药控股福州公司、吉林省华侨药业集团有限公司等来自全国各地的300余家医疗机构、医疗器械企业及医药企业参加了路演。