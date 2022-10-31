让“网红食品”成为“放心食品”

湖北枝江市读者王玥前段时间去外地旅游，发现很多网友都在推荐一家炸串小吃店。王玥满怀期待来到这家店，不大的店铺里挤满了等待的顾客。等了一个多小时，王玥才拿到食品，发现除了价高量少外，所谓的“色香味俱全”原来是用浓重的酱汁和厚厚的蘸料营造出来的。“没吃几口就觉得腻，而且食材也不太新鲜，有点失望。”王玥说。

最近，某品牌的“熬夜水”在年轻人中悄然走红，泡在瓶中的一整根人参尤其吸引眼球，商家广告宣称这款饮料可以修复熬夜造成的身体疲劳。张女士买了一瓶，感觉却不好：“味道很奇怪，好像勾兑出来的，喝下去没啥感觉，体会不到修复疲劳的作用。”有专家表示，那些所谓的解决熬夜后遗症、弥补身体虚弱等说法，更像是宣传话术。

部分商家为迎合消费者猎奇心理，以“新奇”吸引关注、创造销量，但往往存在食品安全隐患。有网友表示，在电商平台发现一款名为“烟糖”的产品，这种糖果外形酷似香烟，“有些学校周围的小商店也在贩卖，很受学生群体欢迎。但这就是打擦边球，容易对学生造成不良引导”。

月销量超10万的果脯被爆出菌落总数超标，多位带货主播推荐的蜂王浆被查出质量指标不合格，标榜健康养生的轻食被发现存在食品添加剂超范围、超限量使用……“网红食品”为何频频出现食品安全问题？

一位经营网上食品店的店主表示，食品单价低、复购率高、容易促成冲动消费，适合网上销售模式。有的经营者在网上营造声势、带动流量，以期在短时间内获得大量关注，实现利益最大化。“部分商家追求的是一锤子买卖，没有长久经营的打算，因此对食品安全问题并不重视。一些平台也缺乏完善的反馈和监管机制，导致不良商家浑水摸鱼。”这位店主表示。

对此，中国人民大学法学院教授刘俊海表示，监管部门、平台、商家和消费者之间需要形成合力。“监管部门应该加强监管，细化网络食品安全的监管责任，督促平台加强自律、畅通举报投诉通道、提高违法成本，综合运用大数据、人工智能、‘互联网+’等信息技术手段赋能食品安全监管。商家和平台需要加强自律自觉，合法经营、正当经营、健康经营。消费者应加强自身辨别能力，选择证照齐全的商家，看清食品标签，避免跟风购买。”

广西钦州市读者黄跃成表示，“网红食品”存在的问题不仅在于食品本身，消费者买到问题食品后维权难的案例也不在少数。“部分电商平台处理投诉时的态度不够积极，解决纠纷方式比较单一，加大了维权难度。”黄跃成说，电商平台应该充分维护消费者的合法权益，“不能因为问题食品取证难、检测难、认定难等原因，就忽视对消费者权益的保护。”

（臧林熙参与采写）

《 人民日报 》（ 2022年10月31日 07 版）