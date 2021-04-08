国家卫健委：社会办医养结合机构占比超过70%

人民网北京4月8日电 （记者孙红丽）今日，国家卫健委就医养结合工作进展成效有关情况举行发布会，这是国家卫健委以“奋斗百年路 启航新征程”为主线召开的“中国共产党为人民谋健康的100年”系列新闻发布之一。

国家卫生健康委老龄健康司司长王海东在会上表示，通过“放管服”的改革措施，社会力量办的医养结合机构得到蓬勃发展，占比超过70%。

王海东指出，支持鼓励社会办医养结合机构，按照规定可以享受税费优惠、土地等政策。“我们强化了医保支持，以前新办的医养结合机构中的医疗卫生机构，医保定点申请时间比较长，这次做出明确规定，只要符合条件的医疗卫生机构，正式运营三个月后就可以申请医保定点，医保部门要在三个月之内进行医保定点的评估。”

王海东介绍，医养结合机构就是兼具医疗卫生服务资质和养老服务能力的医疗机构或者养老机构。具体来讲，如果是医办养，一个有法人资格的医疗机构要开展养老服务，可以不用再新设立一个法人，也不用另行法人登记，调整服务范围或经营内容就可以。如果是养办医，养老机构要开设一个医务室、护理站、卫生室，不用行政审批，直接备案管理就可以。

另外，如果养老机构要举办二级以下的有关医疗机构，设置审批和执业登记“两证合一”，简化程序。如果同时新办医养结合机构，涉及到同层级相关部门，比如卫生健康部门、民政部门、市场监管部门等部门，要求“一个窗口”办理。同年国家卫生健康委又印发了《关于深入推进医养结合发展的若干意见》，对“放管服”改革又进行了进一步推进。比如，现有的有资质的和有法人资格的医疗机构，如果申办养老机构，具备的消防、建设、食品安全、卫生防疫等资质，可直接依托上述资质，进行登记备案。