海正药业布局海南 加速原研药创新步伐

10月27日，海正药业大国品牌媒体发布会暨海正（海南）医学科技发展有限公司成立仪式在海南举行。活动现场，海正药业总裁李琰提出，以市场需求为导向的创新研发对于创新药企业高质量发展至关重要。作为国内实现原研药本地化生产的本土药企，海正紧跟国际前沿领域，加速推进新产品的申报和转化，持续探索首创药物研发，保证原研质量，稳定市场保供，积极践行满足国民用药的社会责任。

浙江海正药业股份有限公司总裁李琰发言

近年来，中国医药行业发展迅速，医药行业升级不断加速。在此背景下，创新药企业该如何破局？

对此，李琰认为，第一，企业研发要注重差异化，避免同质化的研发立项；第二，要借助AI等智能科技力量，进一步提升研发效率与成功率；第三，商业化方面要充分聚焦优势疾病领域，同时善用线上线下相结合的数字化营销方式；第四，充分利用政策红利。例如，一些已在国外完成但尚未在国内完成临床实验的新药，有机会享受海南“先行先试”政策的利好，在海南先行先试区直接投入使用，此举可缩短药物的注册流程，尽早造福于更多的患者。

“作为国家首批创新型企业，历经多年探索，我们打造出了原料药制剂一体化平台，具有研发、生产、注册、销售的整合功能，该平台对国内其他创新药企业也起到很大的协同和支持作用，特别在药品的商业化阶段。”李琰介绍，“原料药制剂一体化平台不光可以加速研发创新产品的落地，还能增强企业应对多变的医药市场政策环境的能力，为企业长期生存和发展打下坚实的基础。此外，该平台的集约功能吸引着更多研发类型药企，与研发侧重单一的企业实现优势互补，加速产品研发上市。”

近年来，国家鼓励创新药企“出海”，支持国内医药企业以更高水平进入国际市场。“越来越多的药企布局海外市场，逐步扩大产品全球销售市场，这也为药企带来更大的投资回报效益。海正药业先后在美国和日本成立分公司，一是希望将企业自主研发产品有效地输出至海外，二是希望能够将国际先进成果引入中国。”李琰说，“我们也在积极寻求海外能够对国内的研发生产或营销产业链有补强作用的标的物，这是我们下一步的探索方向和目标。”