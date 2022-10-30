邻居吃菜不收钱 大叔打造700平米房顶生态菜园引关注

近日，河北农村一大叔将自家房顶打造成700平米生态菜园引发关注。10月29日，当事人王玉洪告诉北京青年报记者，为打造房顶菜园，建房时就把承重、防水和排水问题考虑进去了。“现在猪肉、鸡肉、鸡蛋和菜都是自给自足。一开始我也不会种菜，就跟村里的菜农请教，别人种什么我就跟着种，边种边学，辣椒、茄子、西红柿、生菜、韭菜、白菜、萝卜、豆角、玉米等都种。这些菜不卖，都是自家吃，吃不完的可以送亲戚朋友，喂鸡喂猪，也不浪费。”王玉洪在网上晒出房顶菜园，有网友被吸引后上门吃菜，为此，王玉洪将自家库房改造成民宿，接待那些上门吃菜的客人。

55岁农村大叔

打造700平米房顶菜园引关注

今年55岁的王玉洪住在河北保定山后村，每天的生活就是打理自己的房顶菜园，喂喂鸡喂喂猪，早晚有空的时候也做直播给网友看看他的菜园，跟网友聊聊天。这样的生活王玉洪过了三年多，是他喜欢的。

说起房顶菜园的由来，王玉洪告诉北青报记者，他原本在大城市卖电器，以前一心都扑在生意上，又很喜欢吃垃圾食品，几年前患上了肾病，肌酐超标严重之后，他开始注重健康饮食。“我在老家有三块宅基地，我妈的、我的和我儿子的，共850平米。2018年，我们用宅基地自己建了房子，当时就想着要充分利用空间，在房顶打造个菜园种菜。”

刨除一百多平米的院子，王玉洪最后建成的房屋有700平米房顶，有的是平房有的建了两层，最后，他在房顶修建了专门种菜的水泥池，还修了花架、凉亭、玻璃暖房和鸡舍、猪舍、鸽舍，留出了过道，在比较空的地方也放了种植箱，形成了一个生态菜园。“2018年下半年，我的菜园就开始种上白菜了，2019年开始养鸡养猪养鸽子，目前有41只母鸡、1只公鸡和四五十只鸽子、两头猪，都是养来自己吃的。公鸡已经吃了3只了，原来有4只，猪也杀过好几次了，一般是过年前杀猪，过完年再买小猪崽回来养，母鸡下的蛋也会孵小鸡继续养。”

建房时考虑过房顶菜园的

承重、防水和排水问题

把菜园从平地挪上屋顶要考虑的问题不少，王玉洪说，当时他自己也查了很多资料，考虑怎么解决房顶的承重问题、防水和排水问题。“当时找了建筑施工队我也跟他们说了我要在房顶上种菜，建房时钢筋混凝土框架都加粗加密了，还加了暗梁，防水用的是两层油毡外加五厘米的水泥保护层，排水也都没问题，我还建了三个化粪池，收集人畜粪便，经过发酵沉淀处理后把这些肥水用来浇菜。”

王玉洪平时就住在二楼，推门出来就是菜园，有网友担心其养鸡养猪会又吵又臭。对此，王玉洪表示，其实在农村家家户户都养鸡养鸭，“母鸡下蛋就会咯咯叫，公鸡还会打鸣，但在农村这种声音很正常，不算吵，这就是乡村生活。我在鸡舍猪舍里填了田园土，比如动物的粪便也会用田园土埋上，算是堆肥，猪舍和鸡舍堆的粪土越来越多了，每年元宵节后我会清理一次，把这些粪土清出来种菜用，给猪舍鸡舍又铺上新的土。这样处理后其实猪舍鸡舍都很干净，不会臭，有一点味道也是能接受的。”

有网友被房顶菜园吸引后

上门吃菜

有了这个菜园后，王玉洪喜欢上了这种自给自足的田园生活，干脆全心侍弄菜园，把生意交给儿子。“一开始我也不会种菜，但村里很多人都种菜，我就跟村里的菜农学，人家种什么、什么时候种我也跟着种，一边种一边学，慢慢地就会了。现在就根据时令和自己的喜好种菜，种过辣椒、茄子、西红柿、玉米、生菜、韭菜、香菜、萝卜、白菜、豆角等，都是自己吃，不卖，邻居谁家想吃点菜也会直接来我这儿摘，不收钱。吃不完的时候，也送给亲戚朋友，用来喂鸡喂猪，甚至番薯叶和一些菜秧子我还用来堆肥，都不浪费。冬天天气冷了，露天的菜园子我就不种菜了，在玻璃暖房里种，暖房长8米、宽3.4米，基本上种的菜也够自家吃。”

王玉洪告诉北青报记者，2020年，他把房顶菜园的视频传到网上，没想到吸引了不少网友关注，还有不少网友过来吃他自己种的菜，后来他把原本囤货的库房改造成了民宿接客。“一开始就有一些退休的大城市网友看了我的视频说想吃我种的菜，过来后也不想住旅馆还住我家。当时有个老太过来，我和老伴还让出房子打地铺呢。”

2021年改建后，王玉洪现在有10间房可以对外接客。“大多是看到我的菜园被吸引过来后又介绍朋友过来的。我这里也不分工作日和节假日，来的人就按人头收费，一人100元住一天一宿，除了酒水、肉和厨师我不提供，可以在这里自己采摘、做饭吃，米、面、油、蛋都有，也有厨房。不会做饭的我可以找村里人帮他们做，只要给人家工钱就行，一顿几十元。”

目前，王玉洪的短视频账号有38万粉丝，大家叫他“房顶哥”，平时，除了种菜、直播，也有不少网友请教他如何种菜，他也很乐意教。“现在的生活我很满意，这个菜园就跟花园一样，相当于我就住在花园里，环境很好，我平时浇水摘菜也都很方便，菜都是现摘现吃，都是绿色蔬菜。有了这个菜园，我基本上能自给自足，需要买的东西很少，直播、做民宿也能赚些零花钱。”

文/本报记者 戴幼卿

(北京青年报)