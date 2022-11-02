衰老中起重要作用的抗炎分子找到

科技日报北京11月1日电 （实习记者张佳欣）衰老涉及复杂又多样的特征，例如炎症、压力、新陈代谢变化等等。现在，由美国索尔克生物研究所和加州大学圣地亚哥分校的科学家组成的团队揭示了另一个与衰老过程有关的因素，即一种名为SGDG（3-磺基半乳糖基二酰甘油）的脂质，它会随着年龄的增长在大脑中下降，并可能具有抗炎作用。

这项研究发表在近日的《自然·化学生物学》上，有助于揭开大脑衰老的分子基础，揭示与年龄相关的神经疾病的新机制，并为未来的治疗干预提供机会。

论文合著者之一、克莱顿基金会多肽生物学实验室教授艾伦·萨格哈特利安说：“这些SGDG显然在衰老过程中扮演着重要角色，而这一发现为我们寻找一直缺失的其他关键衰老途径带来了可能。”

SGDG是一类脂质，有助于维持健康大脑的结构、发育和功能，而调节不当的脂类与衰老和患病的大脑有关。然而，与基因和蛋白质不同的是，脂质并没有被很好地理解，在衰老研究中经常被忽视。

此次，研究团队有了关于SGDG的3个发现：在大脑中，老年小鼠的血脂水平与年轻小鼠非常不同；SGDG家族的所有成员和相关脂质随着年龄的增长而发生显著变化；SGDG可能受到已知调节衰老的过程的调节。

分析表明，SGDG具有抗炎特性，这可能对神经退行性疾病和其他涉及大脑炎症增加的神经疾病有影响。

该团队还发现，SGDG存在于人类和灵长类动物的大脑中，这表明SGDG可能在小鼠以外的动物中发挥着重要作用，还需要进一步研究来证明SGDG是否会导致人类神经炎症。

未来，该团队将研究SGDG是如何随年龄增长而受到调节的，以及哪些蛋白质负责制造和分解SGDG，这可能会带来与衰老相关的遗传研究方面的新发现。