视网膜上这类细胞在近视形成中起重要作用

科技日报讯 （记者王春）复旦大学脑科学研究院/医学神经生物学国家重点实验室杨雄里院士领导的科研团队，最近在近视机制研究方面取得重要进展：他们首次揭示了一类特殊的视网膜神经节细胞——ipRGC在近视形成中的重要作用。相关论文6月8日发表在国际期刊《科学·进展》上。

近视是一种极为普遍的视觉疾患，其发病率不断攀升，已累及全世界人口的三分之一。近视机制的研究是建立有效的近视防控策略的基础，是社会的重大需求。在众多的近视机制研究中，杨雄里院士团队独辟蹊径，专注于ipRGC的作用。这类细胞是视网膜神经节细胞中特殊的一类，它们作为输出神经元，将光感受器信号向视中枢传递。不仅如此，它们又因表达一种特有的视色素即视黑质而本身对光敏感，因此被称为“自感光视网膜神经节细胞”。这类细胞发现于21世纪初，曾被《科学》杂志评为2002年的“十大科学突破”之一。

科研人员基于形觉剥夺的小鼠近视模型，应用多学科技术对ipRGC在小鼠的屈光发育及近视形成中的作用进行了系统性研究。实验表明，以免疫毒素选择性损毁小鼠ipRGC，或通过化学遗传学技术将其特异激活，可使发育中的小鼠分别出现显著的近视性或远视性屈光偏移。进一步的实验显示，ipRGC所含的视黑质信号及常规光感受器信号分别通过调制眼轴长度和角膜曲率影响眼球的发育。

值得注意的是，形觉剥夺小鼠眼部ipRGC的视黑质蛋白表达水平及其介导的光反应幅度均出现上调，而将视黑质敲除，或将小鼠饲养于480nm（纳米）波长光（视黑质的最大激发波长）阙如的环境中造成视黑质激活程度的下调后，形觉剥夺诱导近视的效应显著减小。这项工作首次清楚地阐明了ipRGC在眼球发育及近视形成中的重要作用，受到了评审专家的高度评价，也为未来近视干预策略的研发提供了新思路。