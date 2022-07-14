研究揭示新冠引发的免疫反应如何损害大脑

美国国立卫生研究院（NIH）的一项研究描述了由新冠病毒感染引发的免疫反应，这种反应会损害大脑的血管，并可能导致短期和长期的神经系统症状。在《大脑》杂志上发表的一项研究中，美国国家神经疾病和中风研究所（NINDS）研究人员检查了9名感染病毒后突然病亡的人的大脑变化。

研究人员发现的证据表明，抗体参与了对大脑血管内层细胞的攻击，导致炎症和损伤。抗体是免疫系统为应对病毒和其他入侵者而产生的蛋白质。与该小组早期的一项研究一致，在患者的大脑中未检测到新冠病毒，这表明该病毒并未直接感染大脑。

研究团队发现，针对新冠病毒产生的抗体可能会错误地靶向对血脑屏障至关重要的细胞。紧密堆积的内皮细胞有助于形成血脑屏障，防止有害物质进入大脑，同时允许必要的物质通过。对大脑血管内皮细胞的损伤会导致蛋白质从血液中泄漏。这会导致一些新冠患者出血和血栓，并可能增加中风的风险。

团队首次观察到免疫复合物沉积在新冠患者大脑内皮细胞的表面。这种免疫复合物是抗体结合抗原（外来物质）时形成的分子，可通过引发炎症来破坏组织。

之前的研究发现了血管变薄和渗漏导致脑损伤的证据。研究人员怀疑这种损害可能是由于身体对病毒的自然炎症反应。为了进一步探索这种免疫反应，研究团队选择了9名年龄在24—73岁之间脑部血管有受损迹象的患者，将他们的样品与10个对照样品进行了比较。

根据通常不会穿过血脑屏障的血液蛋白的存在，研究人员发现了血管渗漏的迹象。这表明血脑屏障中内皮细胞之间的紧密连接被破坏。在内皮细胞受损的区域，超过300个基因的表达减少，而6个基因的表达增加。这些基因与氧化应激、DNA损伤和代谢失调有关。团队表示，这可能为寻找与新冠相关的神经系统症状的分子基础提供线索，并发现潜在的治疗靶点。

该研究也将推进人们理解和治疗新冠导致的神经系统长期症状，包括头痛、疲劳、味觉和嗅觉丧失、睡眠问题等。