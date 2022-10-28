到2025年我国医疗卫生机构中医药人员总数有望突破百万

新华社北京10月28日电 国家中医药管理局近日印发《“十四五”中医药人才发展规划》。规划提出，到2025年，医疗卫生机构中医药人员总数突破100万人，中医药健康服务相关人才数量稳步增长，基本满足中医药健康服务需求。

党的二十大报告提出“促进中医药传承创新发展”。人才是中医药发展的第一资源。建设高质量中医药人才队伍，才能为中医药传承创新发展提供坚强的人才保障。

为此，规划设定发展目标，到2025年，符合中医药特点的中医药人才发展体制机制更加完善，培养、评价体系更加合理，人才规模快速增长，结构布局更趋合理，成长环境明显优化，培养和造就一支高素质中医药人才队伍，为中医药振兴发展提供更加坚强的人才支撑。

其中，在人才规模、人才培养体系方面，到2025年，每千人口中医类别执业(助理)医师数达到0.62人，中医医师、中药师、中医护士和中医技师等中医药专业人才队伍基本建立。

在人才质量方面，高层次人才数量不断增加，以中医药领域战略科学家、岐黄学者为引领，中医临床优秀人才、青年岐黄学者等青年拔尖人才为主体的高层次人才体系逐步形成，基层人才学历层次和服务能力稳步提升。

在人才结构布局方面，到2025年，二级以上公立中医医院中医类别执业(助理)医师配置不低于本机构医师总数的60%，基层医疗卫生机构中医类别执业(助理)医师占同类机构执业(助理)医师总数比例持续提升，100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够提供中医药服务。

围绕这些目标，规划提出了各类中医药人才队伍建设的具体任务，包括加强中医药高层次人才队伍建设、加强基层中医药人才队伍建设等方面。规划还设置了“中医药高层次人才队伍建设专项”等专栏。

专家表示，这一规划的制定对推动建立符合中医药特点的人才培养模式和使用评价机制、推动更好地解决中医药人才发展面临的问题具有重要意义。