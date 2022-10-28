世界男性健康日：头发一抓掉一把？医生教你三招拯救脱发

近年来，越来越多的男性遭受脱发问题困扰，脱发不仅影响人的颜值，同时还警示着不健康的头皮环境。10月28日的世界男性健康日，本期《1分钟养生课》邀请到福建医科大学附属第一医院皮肤科副主任纪超，为广大网友讲解脱发的问题。

纪超表示，导致男性的脱发原因有很多，首先是雄激素性脱发，主要和遗传有关。虽然名字里带着“雄”字，但其实男女都可以发生，我国男性的患病率约为20%，女性患病率约为6%。

第二是斑秃，这是由于免疫功能的障碍引起的斑秃，除头皮外，全身其他多毛区域都可能发生斑秃。

第三是疤痕性脱发，由烧伤、烫伤、外伤手术等等造成的头部疤痕。

第四是疾病性脱发，比如甲状腺机能减退症、头皮脂溢性皮炎、甲减等，都有可能引起脱发。

此外，营养不良、精神压力等，也可能导致毛发生长的生物钟紊乱，使大部分毛囊进入休止期，从而引起脱发。

个人如何自测是否有脱发问题？纪超表示，可以通过拉发实验进行判定：用拇指、食指与中指轻轻拉起50-60根左右头发，用一定力度从发根向发梢移动，每次脱落的头发超过10%；或者岔开五指伸入头发中，从发根向发梢进行拉伸，掉发超过10根，提示可能存在脱发的情况。

“在日常生活中，预防脱发，要从改善不良的生活习惯入手。”纪超建议，一是保持良好心态，避免熬夜；二是清淡饮食，均衡营养；三是学会正确的洗头方法，尽量减少烫染头发等。如果脱发问题依然严重，必要时应前往医院做进一步的专业诊断。

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